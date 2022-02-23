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Почему датчик движения срабатывает сам по себе и как это исправить?

Почему датчик движения срабатывает сам по себе и как это исправить?

Многие люди уверены, что ложное срабатывание датчика движения говорит о его плохом качестве. Но чаще всего причина не в этом — датчик не виноват, его просто установили не в том месте.

Рецепты

Давайте разберемся, почему датчики движения могут ложно срабатывать.

Как работает датчик движения?

Самый распространенный датчик движения — инфракрасный. Он улавливает тепло от объектов. В более «продвинутых» моделях можно регулировать настройки, чтобы датчик не срабатывал на животных. Стоит отметить, что датчик движения не видит движущиеся объекты, а просто анализируют их инфракрасное излучение. Для датчика любой объект — это тепловое пятно.

В камерах видеонаблюдения и видеорегистраторах датчик движения работает по другому принципу. Он реагирует на световой поток, а не на тепло. Программа сравнивает изменение освещения по ключевым кадрам, например каждый 15 кадр, и если картинка отличается, камера считает это движением. Такие датчики движения называются программными и больше всего ложных срабатываний именно у них.

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Еще есть ультразвуковые и микроволновые датчики движения. Их чаще всего используют в охранных сигнализациях. Датчик постоянно посылает звуковые или электромагнитные волны, и если появляется движущийся объект, то сенсор улавливает отражение волн. Ультразвуковые датчики хорошо себя показывают в длинных коридорах и на лестницах, а микроволновые способны улавливать движение за дверью или даже стеной.

Почему ложно срабатывает датчик движения?

Программные датчики движения в камерах и видеорегистраторах самые проблемные. Малейшее изменение освещения (солнце скрылось за облаками, пошел дождь, тень от человека) может привести к срабатыванию.

Почему постоянно срабатывает датчик движения?

Основные причины ложного срабатывания датчика движения:

  • Радиопередатчики и электромагнитные поля. Убедитесь, что вблизи датчика нет приборов связи или радиоаппаратуры, которая может создавать помехи
  • Ветер или сквозняк. Потоки воздуха разных температур могут привести к срабатыванию
  • Насекомые. Могут вызвать срабатывание, если ползают по датчику
  • Домашние животные. Чем крупнее питомец, тем выше вероятность срабатывания
  • Высокая температура. Некоторые датчики очень чувствительны к потокам горячего воздуха, особенно в летнюю жару

Как правильно установить датчик движения?

Внимательно читайте инструкцию перед установкой. Инфракрасные датчики движения рекомендуют устанавливать на высоте от 80 до 130 сантиметров от земли или пола. Правильный выбор высоты поможет уменьшить количество ложных срабатываний.

Как правильно установить датчик движения?

Не устанавливайте датчик движения напротив металлического забора. Нагреваясь на солнце, металл будет вводить датчик в заблуждение.

Кондиционеры и радиаторы отопления тоже могут привести к ложному срабатыванию. Старайтесь направлять датчик в сторону от источников тепла.

Изучите настройки вашего датчика. Сделайте чувствительность сенсора меньше, если такая функция предусмотрена.

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Фото: Ajax, Thisoldhouse

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Редакция ПРОФИЛЬ

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