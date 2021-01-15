Прима-балерина Национальной оперы Украины и строгая судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар продолжает завоевывать любовь украинской публики. Благодаря ей интерес к балетному искусству в Украине вырос в разы. Хрупкая и грациозная артистка не боится высказывать свое мнение и никогда не сдается. И в этом секрет всенародной любви к ней и счастливой семейной жизни.

О жизни в роли балерины

В каждой профессии есть свои особенности. Все зависит от настроя. Если бы мне в детстве сказали родители: «У всех деток много свободного времени, а у тебя, бедненькой, одни репетиции с утра до вечера в балетной школе», – я бы с ужасом об этом думала и после каждой репетиции жаловалась на жизнь. А у меня была другая установка, что это норма.

Но когда начинается взрослая жизнь, возникает проблема выбора: балет или жизнь как у всех. Если у тебя выходной, то в театре он выпадает на понедельник, а суббота и воскресенье – спектакли. Новогодние праздники – также. А если ты пропускаешь день-два, то делаешь шаг назад. Поэтому за собой нужно всегда тщательно следить и держать себя в тонусе. Ведь артист – это образец для подражания!

О скандалах на шоу «Танцы со звездами»

Мы все – артисты разных жанров. Кто-то танцевал каждый день на сцене, в репетиционном зале, а кто-то впервые делал шаги на паркете. Поэтому я обращала внимание на то, чему человек научился за проект. Сколько усилий приложил. Что касается ссоры с Ольгой Фреймут из-за моих замечаний, то мы с ней общались и раньше. Наверное, поэтому на шоу она позволяла себе больше остальных.

Я придерживаюсь мнения, что артист должен высказываться в танце, а когда танец заканчивается, свое мнение высказывают члены жюри. Да, иногда приходится говорить правду в глаза, некоторые герои порой не приходили на репетиции, потом плакали и говорили, что не успели выучить новый танец. Когда вы выходите на сцену, все недосыпания, недоедания, болезни не имеют ровным счетом никакого значения. Есть только вы и зритель.

О зависти коллег

Конкуренция присутствует в любой сфере. Истории, конечно, в жизни были разные: вырезали мех на шубе, рассыпали стекло на ступеньках в надежде, что я порежу ноги перед спектаклем, подрезание тесемок в кулисах тоже было. Важно то, как ты через это проходишь и что для себя выносишь. Нельзя тратить свое время и энергию на мелкие пакости. Когда человека изнутри съедает желчь, зависть и злость, у него отсутствует творческий рост. Лучше направлять всю свою силу и энергию на саморазвитие и самопознание.

О потере первенца и сложностях в жизни

Перематывая кадры прожитой жизни, я понимаю, что мне никогда не давалось что-то легко и просто. Мне за все всегда приходилось бороться. Если я в жизни за что-то цеплялась, чего-то очень хотела, как у меня было с первым ребенком, до фанатизма, почему-то судьба это забирала… Моя первая беременность была неудачной и закончилась трагично. Я с очень тяжелым эмоциональным состоянием шла на вторую беременность – попытаться стать мамой. У меня было огромное количество страхов, большая неуверенность в будущем. И я очень рада, что вопреки всем переживаниям у меня все получилось.

Источники: liza.ua, elle.ua, karavan.ua

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