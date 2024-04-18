«План Маршалла» для Украины: сможет ли наша страна восстановиться после войны

Восстановление Украины откладывается

Политолог Михаил Шабанов считает, что системное восстановление страны откладывается. Причина: сроки завершения войны трудно спрогнозировать.

Также есть разногласия между партнерами Украины относительно военной поддержки и финансовой помощи. Особенно между тремя странами — лидерами в едином европейском пространстве: Францией, Германией и Италией.

— К сожалению, Европейский Союз не сформировал единой политики в отношении Украины. Каждая страна пытается продвигать собственные интересы. В смысле введения санкционных механизмов против страны-агрессора это было довольно заметно, — пояснил Михаил Шабанов.

По его мнению, такая же политика будет проводиться и в дальнейшем. Но Германия инициировала обсуждение «плана Маршалла» для Украины еще в 2022 году.

«Денег не будет хватать ни на что»

— Поскольку убытки Украины от войны превысили триллион долларов (по оценкам правительства Украины) и это еще не конец, денег не будет хватать ни на что, — считает Виктор Гальчинский, экономический журналист, директор по коммуникациям Кредобанка.

Он убежден, что сегодня самым реальным планом поддержки Украины является программа от ЕС Ukraine Facility Plan. Это пятьдесят миллиардов евро от Европейского Союза. Более 38 миллиардов из них — это кредитно-грантовая поддержка текущих расходов бюджета. Инвестиционный фонд составляет 6,8 миллиарда евро.

— Этот фонд имеет целью только поощрение к инвестициям, — подытожил Виктор Гальчинский.

В первую очередь — поддержка экономики и бизнеса

По мнению Виктора Гальчинского, основные средства «пойдут» после нашей победы. Пока же первоочередной задачей является содействие экономике и бизнесу. Чтобы они дожили до победы.

Реальную поддержку пока оказывают только международные финансовые организации: ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк. Эти организации направлены на частные инвестиции. Также совместно с украинскими банками они делают программы кредитных гарантий для украинского бизнеса.

— На сегодня мы единственный банк, который с 2023 года имеет прямые гарантии Европейской комиссии. Они дают возможность кредитовать бизнес в прифронтовых зонах. Сумма гарантий десять миллионов евро, которая с марта увеличена до 20 миллионов евро, — прокомментировал Виктор Гальчинский.

Соглашения по безопасности и поставки оружия

По мнению политолога Михаила Шабанова, страны — лидеры Европейского Союза понимают, что война будет продолжаться. Поэтому Украине необходимо предоставлять на постоянной основе финансовую, экономическую, гуманитарную, политическую помощь. Ключевым является такой институт, как Европейский инвестиционный банк.

Важным аспектом является поставка оружия. Соглашения по безопасности с Великобританией, Францией, Италией и Германией — это фундамент. Ключевые страны — партнеры Украины рассчитывают на то, что наше государство сможет начать восстановление в координации с ЕС, G7 и G20 и многими международными финансовыми учреждениями и организациями.

— Украину поддержат страны Балтии и Польша. В случае Польши определенные противоречия в экономической сфере, в частности в аграрной, не станут помехой в продвижении необходимых решений по масштабному проекту восстановления. Позицию Франции по помощи Украине можно назвать лидерской, — пояснил Михаил Шабанов.

Национальный план восстановления

По мнению Михаила Шабанова, Украина имеет собственное видение восстановления. Национальный план восстановления Кабмин представил еще в 2022 году. Он состоит из пятнадцати национальных программ и охватывает все основные сферы жизнедеятельности государства. Значительный акцент — на финансировании потребностей обороны и безопасности. Нацплан является фундаментом для привлечения экономической помощи наших партнеров.

— Его можно рассматривать как объединение собственных усилий и соответственно американских и европейских партнеров для экономической макропомощи. Но Украина заинтересована также в масштабной перезагрузке собственной экономики для улучшения своих показателей на пути евроинтеграции, — считает Михаил Шабанов.