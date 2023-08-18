Первые показы киноленты «Край реки»: полные залы и восторженные отзывы

В Одессе состоялась премьера совместного украинско-болгарского полнометражного фильма «Край реки» — о жизни болгарина, по воле судьбы попавшего в украинское Вилково. Снял картину болгарский режиссер Василий Барков, родившийся в селе Суворово Измаильского района.

Показ картины прошел в рамках программы «Сделано в Одессе» 14-го Одесского международного кинофестиваля.

Сюжет экзистенциальной драмы «Край реки» разворачивается в Украинской Венеции, куда попадает болгарин Христофор вместе со своим другом Теодором. По роковому стечению обстоятельств, он оказывается под подозрением в нечаянном убийстве девятилетнего мальчика. Находясь под следствием, главный герой вынужден остаться в Вилковом, где обретает не только работу и начинает новую жизнь среди староверов-липован, но и встречает свою настоящую любовь. Правда, по пути к счастью, ему придется пройти множество испытаний.

Окончание премьеры зрители встретили аплодисментами, и потом долго благодарили создателей фильма. Предлагаем нашим читателям несколько комментариев от первых зрителей фильма Край реки.

Михаил Димов, одессит:

– Я все еще под впечатлением, моя нервная система еще в тонусе. Очень глубокий и психологический фильм. И я очень рад, что это детище болгарина, родившегося в Украине. Это наш человек, и мне очень хочется пожелать режиссеру новых успешных фильмов.

Степан, уроженец Измаильщины:

— Я родился и вырос в Измаильском районе, в поселке Суворово. И мне очень понравилось кино, потому что в нем показана жизнь обычных людей из провинциальной глубинки, их особый эмоциональный мир. Также порадовала игра актеров — я им верил и полностью погрузился в созданный ими мир.

Кирилл Гриша, второй режиссер фильма «Край реки»:

— Я был в процессе создания фильма с момента, когда он был расписан на бумаге до последнего финального кадра. Но я не присутствовал на процессе монтажа и не знал, какой окончательный вид будет выглядеть лентой, поэтому очень волновался. Но сейчас ухожу с премьеры доволен и даже горд. Очень много эмоций, и теперь после первого просмотра мне хочется помолчать и дай Бог, чтобы этой ночью я смог заснуть.

Сергей Деньга, украинский актер:

— Я был рад поработать с болгарскими коллегами, перенять новый опыт и создать немного другое кино. Фильм меня восхитил и удивил. Когда мы снимали, я не думал, что выйдет столь глубокое кино. Ведь сцена за сценой и в течение съемочного процесса ты не видишь полной картины. А сейчас, увидев результат, мне хочется просматривать фильм снова и снова.

Сейчас фильм переживает фестивальную жизнь, но вскоре появится в кинотеатрах Одессы и других городов Украины.