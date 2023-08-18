Новини Одеси та Одеської області

Перші покази кінострічки «Край ріки»: повні зали та захоплені відгуки

Перші покази кінострічки «Край ріки»: повні зали та захоплені відгуки

В Одесі відбулася прем’єра спільного українсько-болгарського повнометражного фільму «Край ріки» — про життя болгарина, який волею долі потрапив в українське Вилкове. Зняв картину болгарський режисер Василь Барков, який народився в селищі Суворове Ізмаїльського району.

Показ картини відбувся в рамках програми «Зроблено в Одесі» 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

Сюжет екзистенційної драми «Край ріки» розгортається в Українській Венеції, куди потрапляє болгарин Христофор разом зі своїм другом Теодором. За фатальним збігом обставин, він опиняється під підозрою в ненавмисному вбивстві дев’ятирічного хлопчика. Перебуваючи під слідством, головний герой змушений залишитися у Вилковому, де знаходить не тільки роботу і починає нове життя серед старовірів-липован, а й зустрічає своє справжнє кохання. Щоправда, на шляху до щастя йому доведеться пройти безліч випробувань.

Василь Барков і Сергій Деньга (в центрі) серед глядачів

Василь Барков і Сергій Деньга (в центрі) серед глядачів

Закінчення прем’єри глядачі зустріли оплесками, і потім довго дякували творцям фільму. Пропонуємо нашим читачам декілька коментарів від перших глядачів фільму «Край ріки».

Михайло Дімов, одесит:

Михайло Дімов, одесит

Михайло Дімов, одесит

– Я все ще під враженням, моя нервова система ще в тонусі. Дуже глибокий та психологічний фільм. І я дуже радий, що це дітище болгарина, який народився в Україні. Це наша людина, і мені дуже хочеться побажати режисеру нових успішних фільмів.

Степан, уродженець Ізмаїльщини:

Степан, мешканець Ізмаїльщині

Степан, мешканець Ізмаїльщині

— Я народився та виріс в Ізмаїльському районі, у селищі Суворове. І мені дуже сподобалося кіно, тому що в ньому показано життя звичайних людей із провінційної глибинки, їх особливий емоційний світ. Також порадувала гра акторів — я їм вірив, і повністю поринув у створений ними світ.

Кирило Гриша, другий режисер стрічки «Край ріки»:

Кирил Гриша

Кирил Гриша

— Я був у процесі створення фільму від моменту, коли він був розписаний на папері до останнього фінального кадру. Але я не був присутнім на процесі монтажу і не знав, який остаточний вигляд матиме стрічка, тому дуже хвилювався. Але зараз йду з прем’єри задоволений і навіть гордий. Дуже багато емоцій, і тепер, після першого перегляду, мені хочеться помовчати, і дай Бог, щоб цієї ночі я зміг заснути.

Сергій Деньга, український актор:

Сергій Деньга

Сергій Деньга

— Я був щасливий попрацювати з болгарськими колегами, перейняти новий досвід та створити трохи інше кіно. Фільм мене захопив і здивував. Коли ми знімали, я не думав, що вийде таке глибоке кіно. Адже сцена за сценою, і протягом знімального процесу ти не бачиш повної картини. А зараз, побачивши результат, мені хочеться переглядати фільм знову і знову.

Зараз фільм переживає фестивальне життя, але невдовзі він з’явиться у кінотеатрах Одеси та інших міст України.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати