Перші покази кінострічки «Край ріки»: повні зали та захоплені відгуки

В Одесі відбулася прем’єра спільного українсько-болгарського повнометражного фільму «Край ріки» — про життя болгарина, який волею долі потрапив в українське Вилкове. Зняв картину болгарський режисер Василь Барков, який народився в селищі Суворове Ізмаїльського району.

Показ картини відбувся в рамках програми «Зроблено в Одесі» 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

Сюжет екзистенційної драми «Край ріки» розгортається в Українській Венеції, куди потрапляє болгарин Христофор разом зі своїм другом Теодором. За фатальним збігом обставин, він опиняється під підозрою в ненавмисному вбивстві дев’ятирічного хлопчика. Перебуваючи під слідством, головний герой змушений залишитися у Вилковому, де знаходить не тільки роботу і починає нове життя серед старовірів-липован, а й зустрічає своє справжнє кохання. Щоправда, на шляху до щастя йому доведеться пройти безліч випробувань.

Закінчення прем’єри глядачі зустріли оплесками, і потім довго дякували творцям фільму. Пропонуємо нашим читачам декілька коментарів від перших глядачів фільму «Край ріки».

Михайло Дімов, одесит:

– Я все ще під враженням, моя нервова система ще в тонусі. Дуже глибокий та психологічний фільм. І я дуже радий, що це дітище болгарина, який народився в Україні. Це наша людина, і мені дуже хочеться побажати режисеру нових успішних фільмів.

Степан, уродженець Ізмаїльщини:

— Я народився та виріс в Ізмаїльському районі, у селищі Суворове. І мені дуже сподобалося кіно, тому що в ньому показано життя звичайних людей із провінційної глибинки, їх особливий емоційний світ. Також порадувала гра акторів — я їм вірив, і повністю поринув у створений ними світ.

Кирило Гриша, другий режисер стрічки «Край ріки»:

— Я був у процесі створення фільму від моменту, коли він був розписаний на папері до останнього фінального кадру. Але я не був присутнім на процесі монтажу і не знав, який остаточний вигляд матиме стрічка, тому дуже хвилювався. Але зараз йду з прем’єри задоволений і навіть гордий. Дуже багато емоцій, і тепер, після першого перегляду, мені хочеться помовчати, і дай Бог, щоб цієї ночі я зміг заснути.

Сергій Деньга, український актор:

— Я був щасливий попрацювати з болгарськими колегами, перейняти новий досвід та створити трохи інше кіно. Фільм мене захопив і здивував. Коли ми знімали, я не думав, що вийде таке глибоке кіно. Адже сцена за сценою, і протягом знімального процесу ти не бачиш повної картини. А зараз, побачивши результат, мені хочеться переглядати фільм знову і знову.

Зараз фільм переживає фестивальне життя, але невдовзі він з’явиться у кінотеатрах Одеси та інших міст України.