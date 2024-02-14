Переплетение традиций: как вокалистка из Прилиманского объединила болгарские и украинские песни

История талантливой вокалистки Людмилы Димовой подтверждает данный факт.

Родилась она в Молдове, в селе Кайраклия. В 90-х годах, когда была еще ребенком, ее семья переехала в село Кубей. Там жила бабушка Люды. Яркий вокальный талант передался ей от прабабушки – известной кубейской певицы Марии Андреевны Киор. Людмила стала участницей народного фольклорного коллектива «Китчица пъстра» (пестрый цветок) и с удовольствием пела песни на родном болгарском языке.

Вместе с коллективом во время гастролей посетила разные уголки нашей страны. Тогда и решила, что петь и учить других пению она будет всегда. Для этой цели получила соответствующее музыкальное образование, и уже много лет своим голосом и артистичностью украшает самые разные творческие мероприятия. Кроме того, она создала не один вокальный коллектив.

Сегодня Людмила живет в селе Прилиманское Авангардовской громады и возглавляет местный Дом культуры, а ее новым творческим детищем является вокальная студия «Мажор». Сейчас участницы этой студии готовятся презентовать народную болгарскую песню «Малка мома цвете брала» (юная девушка цветы собирала).

— Репертуар вокальной студии состоит из украинских песен, но, когда начинаются репетиции, девочки каждый раз просят исполнить и болгарскую. И совершенно неважно, что болгарских корней у них нет. Народная музыка звучит одинаково душевно на разных языках. Для меня это как бальзам на сердце. Так что, думаю, репертуар «Мажора» впредь будет пополняться новыми болгарскими песнями, и не только, — уверена руководитель вокальной студии Людмила Димова.