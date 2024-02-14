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Переплетення традицій: як вокалістка з Прилиманського об’єднала болгарські та українські пісні

Переплетення традицій: як вокалістка з Прилиманського об’єднала болгарські та українські пісні

Творча й енергетично наповнена людина завжди ушляхетнює простір навколо та доповнює його барвами свого таланту чи вміння.

Історія талановитої вокалістки Людмили Дімової підтверджує цей факт.

Народилася вона в Молдові, в селі Кайраклія. У 90-х роках, коли була ще дитиною, її сім’я переїхала в село Кубей. Там жила бабуся Люди. Яскравий вокальний талант передався їй від прабабусі — відомої кубейської співачки Марії Андріївни Кіор. Людмила стала учасницею народного фольклорного колективу «Кітчіца пъстра» (строката квітка) і з задоволенням співала пісні рідною болгарською мовою.

вокальный ансамбль

Разом із колективом під час гастролей відвідала різні куточки нашої країни. Тоді й вирішила, що співати й навчати інших співу вона буде завжди. Для цієї мети здобула відповідну музичну освіту, і вже багато років своїм голосом та артистичністю прикрашає найрізноманітніші творчі заходи. Крім того, вона створила не один вокальний колектив.

Сьогодні Людмила мешкає в селі Прилиманське Авангардівської громади та очолює місцевий Будинок культури, а її новим творчим дітищем є вокальна студія «Мажор». Наразі учасниці цієї студії готуються презентувати народну болгарську пісню «Малка мома цвете брала» (юна дівчина квіти збирала).

— Репертуар вокальної студії складається з українських пісень, але, коли починаються репетиції, дівчатка щоразу просять виконати й болгарську. І зовсім неважливо, що болгарського коріння в них немає. Народна музика звучить однаково душевно різними мовами. Для мене це як бальзам на серце. Тож, гадаю, репертуар «Мажора» надалі поповнюватиметься новими болгарськими піснями, і не тільки, — впевнена керівниця вокальної студії Людмила Дімова.

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФІЛЬ

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