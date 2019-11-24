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Пенсии вырастут: у кого и на сколько

Пенсии вырастут: у кого и на сколько

Согласно госбюджету, несколько раз в году растет прожиточный минимум для разных возрастных групп населения. Это становится поводом для перерасчета минимальной пенсии, а также доплат и повышений, которые привязаны к установленным социальным стандартам. Очередное повышение пенсий состоится с 1 декабря 2019 года. Кому ждать доплат и в каких размерах?

Доплаты пенсионерам, ветеранам войны и чернобыльцам

Предыдущий раз прожиточный минимум увеличился с 1 июля. В частности, для нетрудоспособных (пенсионеров и лиц с инвалидностью) он составил 1564 гривни. С 1 декабря этот показатель увеличится до 1638 гривен. Столько же составит и минимальная пенсия по возрасту. Пересчитают также и другие виды выплат:

  • доплату за сверхнормативный стаж по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (кроме работающих пенсионеров);
  • надбавку к пенсии за особые заслуги в соответствии с Законом «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» (напомним, надбавки, в зависимости от категории, составляют от 20% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц);
  • доплату согласно Законам Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований»;
  • ежемесячную государственную помощь инвалидам войны и участникам боевых действий;
  • минимальную пенсионную выплату лицам с инвалидностью, которым установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и инвалидам из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
  • государственную социальную помощь на уход за лицами с инвалидностью вследствие войны;
  • максимальный размер пенсии (с 15640 грн. до 16380 грн.).

Повышение ожидает и почетных доноров, доплата к пенсии у которых привязана к прожиточному минимуму, установленному в среднем на одного человека в расчете на  месяц.

Размеры всех указанных доплат можно увидеть в таблицах.

Обратите внимание: в таблицах, где указаны минимальные пенсии для разных категорий получателей и надбавки к страховым пенсиям, пенсия увеличится на разницу между размером надбавки по состоянию на 1 июля и размером надбавки на 1 декабря этого года. К примеру, если повышение участникам боевых действий с 1 июля составляло 391 грн., то с 1 декабря она вырастет до 409,50 грн. Следовательно, добавка составит 18,50 грн.

Напомним, что минимальная пенсионная выплата для тех, кто имеет полный стаж (для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет), по-прежнему составляет 2000 гривен. 

Важно знать

Надбавка за сверхнормативный стаж составляет 1% за каждый отработанный год свыше 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин, если они вышли на пенсию с 1 октября 2011 года. Пенсионерам, которым пенсия была назначена до 1 октября 2011 года, сверхнормативный стаж считают свыше 20 лет для женщин и 25 лет – для мужчин.

Как вырос прожиточный минимум, грн.

КатегорияДо 1 декабря 2019 г.С 1 декабря 2019 г.
В среднем
на человека
в месяц		19362027
Для детей
до 6 лет		16991779 
Для детей
от 6 до 18 лет		2118 2218 
Для трудоспособных20072102 
Для
нетрудоспособных 		15641638 

 

Минимальные размеры пенсии по потере кормильца

Количество
нетрудоспособных лиц		% от
прожит. минимума		До 1 декабря 2019 г.С 1 декабря 2019 г.Рост доплаты
(грн.) с 1 декабря 2019 г.
одно100_%1564163874
два120_%1876,81965,688,8
три и больше150_%23462457111
Минимальный размер пенсии по потере кормильца, которая назначается членам семьи военнослужащих, составляет на каждого иждивенца 200% прожиточного минимума, то есть с 1 декабря – 3276 грн.

 

Минимальная выплата инвалидам войны и участникам боевых действий

Категория% от прожит. минимумаДо 1 декабря 2019 г.С 1 декабря 2019 г.Рост доплаты
с 1 декабря 2019 г.(грн.)
Инвалиды войны
I  группы		650_%10166 10647 481
Инвалиды войны 
II  группы 		525_%8211 8599,50 388,5
Инвалиды войны 
III  группы		360_%5630,40 5896,80 266,4
Участники боевых действий165_%2580,60 2702,70 122,1

Примечание. Инвалидам войны II и III групп из числа участников боевых действий, которым исполнилось 85 лет, назначается ежемесячная адресная помощь до размера 650% от прожиточного минимума (с 1 декабря 2019 г. – 10647 грн.).

 

НАДБАВКИ К СТРАХОВЫМ ПЕНСИЯМ 

Категория% от прожит. минимумаДо 1 декабря 2019 г.С 1 декабря 2019 г.Рост доплаты
с 1 декабря 2019 г.(грн.)
РАЗМЕРЫ ПОВЫШЕНИЙ ПО ЗАКОНУ УКРАИНЫ «О СТАТУСЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ГАРАНТИЯХ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 
Инвалиды войны
I  группы и лица,
приравненные к ним		50%78281937
Инвалиды войны 
II  группы и лица,
приравненные к ним		40%625,6655,229,6
Инвалиды войны 
III  группы и лица,
приравненные к ним		30%469,2491,422,2
Участники боевых действий25%391409,518,5
Супруги умерших участников боевых действий и участников войны, которые были инвалидами10%156,4163,87,4
Супруги  умерших инвалидов войны25%391409,518,5
Участники войны 15%234,6245,711,1
Участники войны,
награжденные медалью		20%312,8327,614,8
Лица, имеющие
особые заслуги перед Родиной		70%1094,81146,651,8

 

 

Категория% от прожит. минимумаДо 1 декабря 2019 г.С 1 декабря 2019 г.Рост доплаты
(грн.) с 1 декабря 2019 г.
РАЗМЕРЫ ПОМОЩИ НА УХОД ИНВАЛИДАМ ВОЙНЫ ПО ЗАКОНУ УКРАИНЫ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НА ПЕНСИЮ, И ИНВАЛИДАМ» 
Инвалиды войны I группы (подгруппа А) 100%1564163874
Инвалиды войны I группы (подгруппа Б)50%78281937
Инвалиды войны  II группы 25%391409,518,5
Инвалиды войны III группы 15_%234,6245,711,1
РАЗМЕРЫ ПОВЫШЕНИЙ ПО ЗАКОНУ
«О ЖЕРТВАХ НАЦИСТСКИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ»
Несовершеннолетние
заключенные – инвалиды
I группы		50%78281937
Несовершеннолетние
заключенные – инвалиды
 II группы		40%625,6655,229,6
Несовершеннолетние
заключенные – инвалиды III группы		30%469,2491,422,2
Бывшие узники концлагерей и других мест насильственного заключения15%234,6245,711,1
Бывшие узники концлагерей и других мест насильственного заключения, награжденные медалью20%312,8327,614,8
Супруги умерших жертв
нацистских преследований		10%156,4163,87,4
Супруги умерших
инвалидов из числа узников		25%391409,518,5

 

НАДБАВКИ К ПЕНСИИ
Надбавка донорам*10_%193,6202,79,1
Надбавка на иждивенцев по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы,
и некоторых других лиц»		50%78281937

* Рассчитывается от прожиточного минимума в среднем на одного человека в расчете на  месяц (с 1 декабря — 2027 грн.).

 

МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ-ЛИКВИДАТОРОВ, У КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ ИНВАЛИДНОСТИ С АВАРИЕЙ НА ЧАЭС
Инвалиды I группы285_%4457,44668,3210,9
Инвалиды II группы255_%3988,24176,9188,7
Инвалиды III группы225%35193685,5166,5
ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, ПОСТРАДАВШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
Дети-инвалиды100_%1564163874

О работающих пенсионерах и детях войны

Некоторые категории пенсионеров не ощутят повышения своих надбавок и доплат. В частности, выплаты в прежнем размере получат:

  •  дети войны (66,43 грн.);
  • неработающие пенсионеры, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети (150 грн.);
  • граждане, которые необоснованно подверглись политическим репрессиям и впоследствии были реабилитированы, – 54,40 грн., а члены их семей, которые были принудительно переселены, – 43,52 грн.;
  • пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (дополнительная пенсия, ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачиваются согласно Постановлению Кабмина №1210 от 23.11.2011 г.);
  • пенсионеры, которые продолжают работать (перерасчет по прожиточному минимуму возможен в этом случае только после увольнения с работы).

Обратите внимание: в результате увеличения прожиточного минимума перерасчет пенсии производится автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться. Размер повышения будет определяться индивидуально, в зависимости от стажа и принадлежности к той или иной категории.

Только факты

Более 11,3 млн. пенсионеров проживают в Украине по состоянию на 1 октября 2019 года.

Более 8,5 млн. человек получают пенсии по возрасту.

(По данным Пенсионного фонда Украины)

Фото: kvpu.org.ua

 

 

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Ирина Тихомирова
Ирина Тихомирова ПРОФИЛЬ
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