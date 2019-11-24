Пенсии вырастут: у кого и на сколько

Согласно госбюджету, несколько раз в году растет прожиточный минимум для разных возрастных групп населения. Это становится поводом для перерасчета минимальной пенсии, а также доплат и повышений, которые привязаны к установленным социальным стандартам. Очередное повышение пенсий состоится с 1 декабря 2019 года. Кому ждать доплат и в каких размерах?
Доплаты пенсионерам, ветеранам войны и чернобыльцам
Предыдущий раз прожиточный минимум увеличился с 1 июля. В частности, для нетрудоспособных (пенсионеров и лиц с инвалидностью) он составил 1564 гривни. С 1 декабря этот показатель увеличится до 1638 гривен. Столько же составит и минимальная пенсия по возрасту. Пересчитают также и другие виды выплат:
- доплату за сверхнормативный стаж по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (кроме работающих пенсионеров);
- надбавку к пенсии за особые заслуги в соответствии с Законом «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» (напомним, надбавки, в зависимости от категории, составляют от 20% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц);
- доплату согласно Законам Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований»;
- ежемесячную государственную помощь инвалидам войны и участникам боевых действий;
- минимальную пенсионную выплату лицам с инвалидностью, которым установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и инвалидам из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
- государственную социальную помощь на уход за лицами с инвалидностью вследствие войны;
- максимальный размер пенсии (с 15640 грн. до 16380 грн.).
Повышение ожидает и почетных доноров, доплата к пенсии у которых привязана к прожиточному минимуму, установленному в среднем на одного человека в расчете на месяц.
Размеры всех указанных доплат можно увидеть в таблицах.
Обратите внимание: в таблицах, где указаны минимальные пенсии для разных категорий получателей и надбавки к страховым пенсиям, пенсия увеличится на разницу между размером надбавки по состоянию на 1 июля и размером надбавки на 1 декабря этого года. К примеру, если повышение участникам боевых действий с 1 июля составляло 391 грн., то с 1 декабря она вырастет до 409,50 грн. Следовательно, добавка составит 18,50 грн.
Напомним, что минимальная пенсионная выплата для тех, кто имеет полный стаж (для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет), по-прежнему составляет 2000 гривен.
Важно знать
Надбавка за сверхнормативный стаж составляет 1% за каждый отработанный год свыше 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин, если они вышли на пенсию с 1 октября 2011 года. Пенсионерам, которым пенсия была назначена до 1 октября 2011 года, сверхнормативный стаж считают свыше 20 лет для женщин и 25 лет – для мужчин.
Как вырос прожиточный минимум, грн.
|Категория
|До 1 декабря 2019 г.
|С 1 декабря 2019 г.
|В среднем
на человека
в месяц
|1936
|2027
|Для детей
до 6 лет
|1699
|1779
|Для детей
от 6 до 18 лет
|2118
|2218
|Для трудоспособных
|2007
|2102
|Для
нетрудоспособных
|1564
|1638
Минимальные размеры пенсии по потере кормильца
|Количество
нетрудоспособных лиц
|% от
прожит. минимума
|До 1 декабря 2019 г.
|С 1 декабря 2019 г.
|Рост доплаты
(грн.) с 1 декабря 2019 г.
|одно
|100_%
|1564
|1638
|74
|два
|120_%
|1876,8
|1965,6
|88,8
|три и больше
|150_%
|2346
|2457
|111
|Минимальный размер пенсии по потере кормильца, которая назначается членам семьи военнослужащих, составляет на каждого иждивенца 200% прожиточного минимума, то есть с 1 декабря – 3276 грн.
Минимальная выплата инвалидам войны и участникам боевых действий
|Категория
|% от прожит. минимума
|До 1 декабря 2019 г.
|С 1 декабря 2019 г.
|Рост доплаты
с 1 декабря 2019 г.(грн.)
|Инвалиды войны
I группы
|650_%
|10166
|10647
|481
|Инвалиды войны
II группы
|525_%
|8211
|8599,50
|388,5
|Инвалиды войны
III группы
|360_%
|5630,40
|5896,80
|266,4
|Участники боевых действий
|165_%
|2580,60
|2702,70
|122,1
Примечание. Инвалидам войны II и III групп из числа участников боевых действий, которым исполнилось 85 лет, назначается ежемесячная адресная помощь до размера 650% от прожиточного минимума (с 1 декабря 2019 г. – 10647 грн.).
НАДБАВКИ К СТРАХОВЫМ ПЕНСИЯМ
|Категория
|% от прожит. минимума
|До 1 декабря 2019 г.
|С 1 декабря 2019 г.
|Рост доплаты
с 1 декабря 2019 г.(грн.)
|РАЗМЕРЫ ПОВЫШЕНИЙ ПО ЗАКОНУ УКРАИНЫ «О СТАТУСЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ГАРАНТИЯХ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»
|Инвалиды войны
I группы и лица,
приравненные к ним
|50%
|782
|819
|37
|Инвалиды войны
II группы и лица,
приравненные к ним
|40%
|625,6
|655,2
|29,6
|Инвалиды войны
III группы и лица,
приравненные к ним
|30%
|469,2
|491,4
|22,2
|Участники боевых действий
|25%
|391
|409,5
|18,5
|Супруги умерших участников боевых действий и участников войны, которые были инвалидами
|10%
|156,4
|163,8
|7,4
|Супруги умерших инвалидов войны
|25%
|391
|409,5
|18,5
|Участники войны
|15%
|234,6
|245,7
|11,1
|Участники войны,
награжденные медалью
|20%
|312,8
|327,6
|14,8
|Лица, имеющие
особые заслуги перед Родиной
|70%
|1094,8
|1146,6
|51,8
|Категория
|% от прожит. минимума
|До 1 декабря 2019 г.
|С 1 декабря 2019 г.
|Рост доплаты
(грн.) с 1 декабря 2019 г.
|РАЗМЕРЫ ПОМОЩИ НА УХОД ИНВАЛИДАМ ВОЙНЫ ПО ЗАКОНУ УКРАИНЫ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НА ПЕНСИЮ, И ИНВАЛИДАМ»
|Инвалиды войны I группы (подгруппа А)
|100%
|1564
|1638
|74
|Инвалиды войны I группы (подгруппа Б)
|50%
|782
|819
|37
|Инвалиды войны II группы
|25%
|391
|409,5
|18,5
|Инвалиды войны III группы
|15_%
|234,6
|245,7
|11,1
|РАЗМЕРЫ ПОВЫШЕНИЙ ПО ЗАКОНУ
«О ЖЕРТВАХ НАЦИСТСКИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ»
|Несовершеннолетние
заключенные – инвалиды
I группы
|50%
|782
|819
|37
|Несовершеннолетние
заключенные – инвалиды
II группы
|40%
|625,6
|655,2
|29,6
|Несовершеннолетние
заключенные – инвалиды III группы
|30%
|469,2
|491,4
|22,2
|Бывшие узники концлагерей и других мест насильственного заключения
|15%
|234,6
|245,7
|11,1
|Бывшие узники концлагерей и других мест насильственного заключения, награжденные медалью
|20%
|312,8
|327,6
|14,8
|Супруги умерших жертв
нацистских преследований
|10%
|156,4
|163,8
|7,4
|Супруги умерших
инвалидов из числа узников
|25%
|391
|409,5
|18,5
|НАДБАВКИ К ПЕНСИИ
|Надбавка донорам*
|10_%
|193,6
|202,7
|9,1
|Надбавка на иждивенцев по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы,
и некоторых других лиц»
|50%
|782
|819
|37
* Рассчитывается от прожиточного минимума в среднем на одного человека в расчете на месяц (с 1 декабря — 2027 грн.).
|МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ-ЛИКВИДАТОРОВ, У КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ ИНВАЛИДНОСТИ С АВАРИЕЙ НА ЧАЭС
|Инвалиды I группы
|285_%
|4457,4
|4668,3
|210,9
|Инвалиды II группы
|255_%
|3988,2
|4176,9
|188,7
|Инвалиды III группы
|225%
|3519
|3685,5
|166,5
|ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, ПОСТРАДАВШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
|Дети-инвалиды
|100_%
|1564
|1638
|74
О работающих пенсионерах и детях войны
Некоторые категории пенсионеров не ощутят повышения своих надбавок и доплат. В частности, выплаты в прежнем размере получат:
- дети войны (66,43 грн.);
- неработающие пенсионеры, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети (150 грн.);
- граждане, которые необоснованно подверглись политическим репрессиям и впоследствии были реабилитированы, – 54,40 грн., а члены их семей, которые были принудительно переселены, – 43,52 грн.;
- пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (дополнительная пенсия, ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачиваются согласно Постановлению Кабмина №1210 от 23.11.2011 г.);
- пенсионеры, которые продолжают работать (перерасчет по прожиточному минимуму возможен в этом случае только после увольнения с работы).
Обратите внимание: в результате увеличения прожиточного минимума перерасчет пенсии производится автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться. Размер повышения будет определяться индивидуально, в зависимости от стажа и принадлежности к той или иной категории.
Только факты
Более 11,3 млн. пенсионеров проживают в Украине по состоянию на 1 октября 2019 года.
Более 8,5 млн. человек получают пенсии по возрасту.
(По данным Пенсионного фонда Украины)
Фото: kvpu.org.ua