Пенсии вырастут: у кого и на сколько

Согласно госбюджету, несколько раз в году растет прожиточный минимум для разных возрастных групп населения. Это становится поводом для перерасчета минимальной пенсии, а также доплат и повышений, которые привязаны к установленным социальным стандартам. Очередное повышение пенсий состоится с 1 декабря 2019 года. Кому ждать доплат и в каких размерах?

Доплаты пенсионерам, ветеранам войны и чернобыльцам

Предыдущий раз прожиточный минимум увеличился с 1 июля. В частности, для нетрудоспособных (пенсионеров и лиц с инвалидностью) он составил 1564 гривни. С 1 декабря этот показатель увеличится до 1638 гривен. Столько же составит и минимальная пенсия по возрасту. Пересчитают также и другие виды выплат:

доплату за сверхнормативный стаж по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (кроме работающих пенсионеров);

надбавку к пенсии за особые заслуги в соответствии с Законом «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» (напомним, надбавки, в зависимости от категории, составляют от 20% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц);

в соответствии с Законом «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» (напомним, надбавки, в зависимости от категории, составляют от 20% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц); доплату согласно Законам Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований»;

ежемесячную государственную помощь инвалидам войны и участникам боевых действий;

минимальную пенсионную выплату лицам с инвалидностью, которым установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и инвалидам из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

и инвалидам из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС; государственную социальную помощь на уход за лицами с инвалидностью вследствие войны;

максимальный размер пенсии (с 15640 грн. до 16380 грн.).

Повышение ожидает и почетных доноров, доплата к пенсии у которых привязана к прожиточному минимуму, установленному в среднем на одного человека в расчете на месяц.

Размеры всех указанных доплат можно увидеть в таблицах.

Обратите внимание: в таблицах, где указаны минимальные пенсии для разных категорий получателей и надбавки к страховым пенсиям, пенсия увеличится на разницу между размером надбавки по состоянию на 1 июля и размером надбавки на 1 декабря этого года. К примеру, если повышение участникам боевых действий с 1 июля составляло 391 грн., то с 1 декабря она вырастет до 409,50 грн. Следовательно, добавка составит 18,50 грн.

Напомним, что минимальная пенсионная выплата для тех, кто имеет полный стаж (для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет), по-прежнему составляет 2000 гривен.

Важно знать

Надбавка за сверхнормативный стаж составляет 1% за каждый отработанный год свыше 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин, если они вышли на пенсию с 1 октября 2011 года. Пенсионерам, которым пенсия была назначена до 1 октября 2011 года, сверхнормативный стаж считают свыше 20 лет для женщин и 25 лет – для мужчин.

Как вырос прожиточный минимум, грн.

Категория До 1 декабря 2019 г. С 1 декабря 2019 г. В среднем

на человека

в месяц 1936 2027 Для детей

до 6 лет 1699 1779 Для детей

от 6 до 18 лет 2118 2218 Для трудоспособных 2007 2102 Для

нетрудоспособных 1564 1638

Минимальные размеры пенсии по потере кормильца

Количество

нетрудоспособных лиц % от

прожит. минимума До 1 декабря 2019 г. С 1 декабря 2019 г. Рост доплаты

(грн.) с 1 декабря 2019 г. одно 100_% 1564 1638 74 два 120_% 1876,8 1965,6 88,8 три и больше 150_% 2346 2457 111 Минимальный размер пенсии по потере кормильца, которая назначается членам семьи военнослужащих, составляет на каждого иждивенца 200% прожиточного минимума, то есть с 1 декабря – 3276 грн.

Минимальная выплата инвалидам войны и участникам боевых действий

Категория % от прожит. минимума До 1 декабря 2019 г. С 1 декабря 2019 г. Рост доплаты

с 1 декабря 2019 г.(грн.) Инвалиды войны

I группы 650_% 10166 10647 481 Инвалиды войны

II группы 525_% 8211 8599,50 388,5 Инвалиды войны

III группы 360_% 5630,40 5896,80 266,4 Участники боевых действий 165_% 2580,60 2702,70 122,1

Примечание. Инвалидам войны II и III групп из числа участников боевых действий, которым исполнилось 85 лет, назначается ежемесячная адресная помощь до размера 650% от прожиточного минимума (с 1 декабря 2019 г. – 10647 грн.).

НАДБАВКИ К СТРАХОВЫМ ПЕНСИЯМ

Категория % от прожит. минимума До 1 декабря 2019 г. С 1 декабря 2019 г. Рост доплаты

с 1 декабря 2019 г.(грн.) РАЗМЕРЫ ПОВЫШЕНИЙ ПО ЗАКОНУ УКРАИНЫ «О СТАТУСЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ГАРАНТИЯХ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» Инвалиды войны

I группы и лица,

приравненные к ним 50% 782 819 37 Инвалиды войны

II группы и лица,

приравненные к ним 40% 625,6 655,2 29,6 Инвалиды войны

III группы и лица,

приравненные к ним 30% 469,2 491,4 22,2 Участники боевых действий 25% 391 409,5 18,5 Супруги умерших участников боевых действий и участников войны, которые были инвалидами 10% 156,4 163,8 7,4 Супруги умерших инвалидов войны 25% 391 409,5 18,5 Участники войны 15% 234,6 245,7 11,1 Участники войны,

награжденные медалью 20% 312,8 327,6 14,8 Лица, имеющие

особые заслуги перед Родиной 70% 1094,8 1146,6 51,8

Категория % от прожит. минимума До 1 декабря 2019 г. С 1 декабря 2019 г. Рост доплаты

(грн.) с 1 декабря 2019 г. РАЗМЕРЫ ПОМОЩИ НА УХОД ИНВАЛИДАМ ВОЙНЫ ПО ЗАКОНУ УКРАИНЫ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НА ПЕНСИЮ, И ИНВАЛИДАМ» Инвалиды войны I группы (подгруппа А) 100% 1564 1638 74 Инвалиды войны I группы (подгруппа Б) 50% 782 819 37 Инвалиды войны II группы 25% 391 409,5 18,5 Инвалиды войны III группы 15_% 234,6 245,7 11,1 РАЗМЕРЫ ПОВЫШЕНИЙ ПО ЗАКОНУ

«О ЖЕРТВАХ НАЦИСТСКИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ» Несовершеннолетние

заключенные – инвалиды

I группы 50% 782 819 37 Несовершеннолетние

заключенные – инвалиды

II группы 40% 625,6 655,2 29,6 Несовершеннолетние

заключенные – инвалиды III группы 30% 469,2 491,4 22,2 Бывшие узники концлагерей и других мест насильственного заключения 15% 234,6 245,7 11,1 Бывшие узники концлагерей и других мест насильственного заключения, награжденные медалью 20% 312,8 327,6 14,8 Супруги умерших жертв

нацистских преследований 10% 156,4 163,8 7,4 Супруги умерших

инвалидов из числа узников 25% 391 409,5 18,5

НАДБАВКИ К ПЕНСИИ Надбавка донорам* 10_% 193,6 202,7 9,1 Надбавка на иждивенцев по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы,

и некоторых других лиц» 50% 782 819 37

* Рассчитывается от прожиточного минимума в среднем на одного человека в расчете на месяц (с 1 декабря — 2027 грн.).

МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ-ЛИКВИДАТОРОВ, У КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ ИНВАЛИДНОСТИ С АВАРИЕЙ НА ЧАЭС Инвалиды I группы 285_% 4457,4 4668,3 210,9 Инвалиды II группы 255_% 3988,2 4176,9 188,7 Инвалиды III группы 225% 3519 3685,5 166,5 ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, ПОСТРАДАВШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ Дети-инвалиды 100_% 1564 1638 74

О работающих пенсионерах и детях войны

Некоторые категории пенсионеров не ощутят повышения своих надбавок и доплат. В частности, выплаты в прежнем размере получат:

дети войны ( 66,43 грн. );

неработающие пенсионеры, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети (150 грн.) ;

; граждане, которые необоснованно подверглись политическим репрессиям и впоследствии были реабилитированы, – 54,40 грн., а члены их семей, которые были принудительно переселены, – 43,52 грн. ;

а члены их семей, которые были принудительно переселены, – ; пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (дополнительная пенсия, ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачиваются согласно Постановлению Кабмина №1210 от 23.11.2011 г.);

пенсионеры, которые продолжают работать (перерасчет по прожиточному минимуму возможен в этом случае только после увольнения с работы).

Обратите внимание: в результате увеличения прожиточного минимума перерасчет пенсии производится автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться. Размер повышения будет определяться индивидуально, в зависимости от стажа и принадлежности к той или иной категории.

Только факты

Более 11,3 млн. пенсионеров проживают в Украине по состоянию на 1 октября 2019 года.

Более 8,5 млн. человек получают пенсии по возрасту.

(По данным Пенсионного фонда Украины)

Фото: kvpu.org.ua

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