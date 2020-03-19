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Новости Одессы и Одесской области

День в истории: как одесситы встречали моряков с легендарного крейсера «Варяг»

День в истории: как одесситы встречали моряков с легендарного крейсера «Варяг»

19 марта 1904 года в Одессу прибыли моряки крейсера «Варяг», которых ждала вся страна. Это событие стало знаковым для одесситов, которые помнят его по сей день.

Уже с утра город был расцвечен флагами и цветами. В ожидании моряков толпы одесситов заняли все улицы и приморские склоны, с которых можно было видеть территорию порта. На улицах и у памятника Дюку играли оркестры, а в порту героев ожидали «отцы города» и официальные делегации.

В половине четвертого дня в акваторию порта вошел пароход «Малайя», на котором прибыли моряки «Варяга». Судно пришвартовалось в Карантинной гавани, и в это время орудия крепости в Александровском парке дали приветственный залп.

Первым, кто встретил моряков, был настоятель портовой церкви Иона Атаманский. Затем городской голова Павел Зеленой преподнес старшему офицеру хлеб-соль на серебряном блюде, где был выгравирован герб Одессы и надпись: «Привет г. Одессы удивившим мир героям «Варяга». 19 марта 1904 г.».

После этого колонна моряков двинулась в центр города, и по всему пути их следования были выстроены войска Одесского гарнизона. Возле памятника Дюку толпа подхватила героев на руки и несла их до Биржевой площади. В Сабанских казармах накрыли столы для матросов, а для старшего командного состава торжественный обед был дан в юнкерском училище. Вечером моряков ожидал праздничный спектакль в оперном театре.

Утром следующего дня офицеры встретились с кадетами в военном училище, а матросы получили денежную помощь, которую для них собрали жители города. В три часа дня моряки отбыли из Одесского порта в Севастополь на пароходе «Святой Николай».

Для справки. В конце января 1904 года российский крейсер «Варяг» принял неравный бой с кораблями японской эскадры. Чтобы крейсер не достался врагу, его решено было затопить. Оставшихся в живых русских моряков спасли суда нейтральных держав. Моряки были доставлены в Одессу.

Фото: odessitua.com, topwar

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