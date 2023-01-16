Парк на одесских Черемушках: Эйфелева башня, площадка для влюбленных и енот Вова (фото)

Не так уж и стар парк им. Горького на одесских Черемушках. Годом его основания считается 1973-й. Но учитывая, что взращивать его стали еще в начале шестидесятых, то для многих он — в почтенном возрасте.

Одесский парк-оазис, парк-жемчужина

Его называют жемчужиной Черемушек. И не случайно: вокруг него — дома, дома, дома. И в жаркий летний день такой парк — настоящий оазис.

Он красив и по-своему необычен в любое время года: так и манит летом, очарователен осенью. А вот сейчас, зимой, особенно учитывая, в каких мы сейчас живем обстоятельствах, глаз словно ловит хоть какой-нибудь позитив. Даже когда через парк пробегаешь по своим делам.

У меня создается впечатление что эта жемчужина на Черемушках словно специально создана для психологической разгрузки. Да, здесь очень чисто и ухоженно, и кафешки так и манят выпить чашечку кофе, и даже генераторы рядом с ними «стараются» работать потише. Но дело даже не в этом…

Тут что ни шаг — то арт-объект. Смешной и сказочно-детский, умильный и просто красивый, уже знакомый (как зеленые топиарные фигуры, некоторые из которых посвящены знаменитому спектаклю одесской Музкомедии «Белая акация») и появившийся недавно.

Парк по-одесски: ау, влюбленные!

Где влюбленные пары в Одессе вывешивают по традиции замочки? Правильно, рядом с Уголком старой Одессы, на известной инсталляции в виде сердца. Так вот, в парке им. Горького имеется своя инсталляция «Влюбленное сердце». И здесь тоже вывешены замочки — как знак того, что жизнь продолжается. А скамейки рядом и еще несколько красивостей превратили это место в парке в настоящий Уголок влюбленных. Вот вам и еще одно романтичное место по-одесски, которых в городе не так уж и много.

Вырезанные из дерева сказочные фигурки (в основном, это творения Александра Коваленко) выкрашены «под бронзу». Не знаю, как вас, а меня особенно умилил енот Вова… Кстати и деревья, и кустарники парка и зимой выглядят ухоженно, даже обогащены собственным «убранством».

И даже коллекция одесских Эйфелевых башен пополнена в парке еще одним достойным экспонатом.

Одесские скамейки-эксклюзив

А эти скамейки! Нет, есть, конечно, обычные, со спинками, а встречаются в парке такие, которые словно созданы для того, чтобы ими полюбоваться. Ну и обратите внимание: новые урны парка решили отличаться от обычных, их тоже можно причислить к арт-объектам.

И здесь никогда не бывает скучно детям: несколько детских площадок, аттракционов. А как же манят все эти мостики и прочие штучки, которые встречаются на пути!

Достопримечательности из прошлого в пожилом парке обновляются, новые появляются.

Неизменным пока остается только его название…

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Фото Марии Котовой