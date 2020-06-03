Как живет одесский парк Горького: зеленые фигуры, водопад и много роз (фото, видео)

Одесский парк Горького находится на месте бывшего стрельбищного поля, официально был основан в октябре 1973 года. Это первый из современных парков города, который закрывается с 12 ночи до 6 утра на замок. Но это его не портит, а скорее, наоборот, помогает сохранить созданную за многие годы красоту от рук вандалов.

Те, кто давно не был в парке, его не узнают. Сейчас, помимо зеленой зоны, в парке появилось много мест для развлечения детей и взрослых – детские площадки и городки, кафе, поле для мини гольфа, пространство для квестов, детские скульптуры из дерева и топиарные фигуры (на заглавном фото и на видео ниже), которые нравятся детям всех возрастов.

Сам парк много лет находится в аренде частного предприятия. Тогда одесситы справедливо боялись появления на месте единственной зеленой зоны на Черемушках новостроек. К счастью, этого не случилось. Парк остался любимым местом отдыха для всех местных жителей. А все, что находилось тут с момента создания – футбольное поле, памятник Горькому, кинотеатр Москва, до сих пор так и стоит на своих местах.

Кстати, практика передавать парки в частное управление широко применялась в дореволюционной Одессе, рассказала нам гид Алена Калетинская. Так, например, с 1857 года Городской сад находился в аренде у купца 1 гильдии Вильяма Вагнера, который платил за него в городскую казну 100 рублей в год. Когда через десять лет проверяющие осмотрели сад, то нашли его в прекрасном состоянии, поэтому решили продлить договор еще на десять лет. Примечательно, что сумма аренды за все эти годы не выросла ни на копейку.

О том, чем торговал в Одессе купец Вильям Вагнер мы писали в нашем материале ЗДЕСЬ.

Фото и видео: Юлия Сущенко, «Одесская жизнь»

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