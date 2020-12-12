Последние пять лет об украинской певице Таисии Повалий мало что было слышно. Артистка не общалась с журналистами и не выступала на сцене. А все из-за политических событий и слухе о том, что она живет и работает на чужбине – в России. В прошлом году в СМИ сообщали, что «артистка в изгнании» возвращается домой и даже планирует масштабный концерт.

Об ошибках жизни

Поступки, которые я совершала в своей жизни, – это был мой осознанный выбор. Да, может быть, мне не хватало мудрости, но это было мое решение. Однажды я использовала уколы, которые должны были вызвать выкидыш. Я упала дома и потеряла сознание. Очнулась уже на носилках. Потом врач пришел в палату и сказал: «Девочка, ты родилась в рубашке. Еще два часа, и тебя бы не спасли».

Также в свои 53 года я поплатилась за уколы красоты. Я сделала слишком много уколов ботокса, чтобы подтянуть шею, а в итоге потеряла голос.

О себе

По характеру я боец. Я могу говорить то, что думаю, и никогда об этом не жалею – сказала, значит сказала. И если раньше я могла неделями думать, жалеть о том, что так поступила, то в последнее время я поняла, что ко всему надо относиться проще, не загружаться. Жизнь побила.

Я с детства была определенным, уверенным человеком. У меня было четкое понимание того, что я делаю все правильно. Наверное, это воспитание. И спасибо моей маме, которая постоянно говорила мне: «Ты должна!».

О политике

Я мечтала стать известной певицей с детства. Музыка у меня всегда остается на первом месте. Я считаю, что никакая политика не должна влиять на творчество. Артистом просто так не становятся, особенно, когда музыку слушают тысячи и миллионы. В политику должны приходить те, кто чувствует желание быть полезным обществу здесь и сейчас.

Жизнь артиста – это гастроли, самовыражение себя в музыке, в текстах, во встрече с живой аудиторией, для которой он создает. Я молюсь и верю, что творчество и политику перестанут смешивать. У каждого здесь свой путь и свое предназначение.

О жизни в Украине и гастролях в России

Все эти 5 лет я находилась дома. Просто мы с семьей не реагировали на нападки и критику. Это было бесполезно. Мой супруг выходил в эфир несколько раз и говорил – мы в Киеве, мы дома, никуда не бежали. Но все будто в пустоту. Мало того, я уже криком кричала, что живу в Киеве, но продолжали писать одно и то же. Я была на грани. Благодаря семье я не упала в пропасть, а продолжаю работать и верю, что все восстановится.

В Украине мы выступаем на корпоративах. Приглашают разные люди, поклонники моего творчества, те, кто любит мои песни.

В феврале 2020 года Таисия Повалий впервые за 15 лет выпустила свой новый украиноязычный альбом «Ейфорiя». Над ним артистка работала около года. В альбом вошли десять композиций, которые, по словам создательницы, связаны между собой темой любви, отношений и желанием жить.

Источники: tvc.ru, ivona.bigmir.net, viva.ua, inter.ua, kp.ua

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