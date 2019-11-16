Пале-Рояль: одесский «королевский дворец» в ожидании реставрации (фото)

Очередная новость по поводу предстоящей реставрации знакового объекта в Одессе коснулась нашего «королевского дворца» — именно так дословно переводится словосочетание «Пале-Рояль». На самом же деле, это сквер, старый-старый и очень необычный.

Что будут преобразовывать?

Вокруг него возникали и утихали скандалы, в нем происходило много чего, но в последнее время было как-то тихо. И вот — нате вам. Итак, что нам обещают? На очередной аппаратке в мэрии мэр заявил: Пале-Рояль облагородят, а также будет разработан проект реконструкции его входной арки с улицы Екатерининской. И еще: к реставрации планируют подключить местных предпринимателей. «Если столики все время заняты, значит бизнес (в Пале-Рояле. — М.К.) идет успешно. Возможно, стоит также заняться благоустройством сквера. Следовало бы заменить асфальт на гранитную плитку…», — сказал мэр.

Как выглядишь, сквер?

Что ж, пора поспешить в Пале-Рояль, чтобы сохранить его «лицо» таким, каким мы видим его сегодня. Кстати, это далеко не первая его реставрация…

Итак, исторический сквер у Оперного театра, красивейшая часть которого смотрит на сам сквер. В Пале-Рояль можно попасть четырьмя путями: два находятся на ул. Екатерининской, один — рядом с Оперным. Имеется и более романтический вход в Пале-Рояль: по ступенькам, ведущим с переулка Чайковского.

Вот, казалось бы, городской сквер в исторической части города. Он в последние времена стал большой площадкой для кафе, летом здесь вообще «аншлаг». Кроме того, имеются аллеи, скамейки, много машин. Сюда выходят балконы старых домов: на них сушится белье, то есть, это еще и одесский дворик. Внутри самого сквера есть новострой, «старойстрой» с объявлением «Продам» и даже полная развалюха.

Нет, это еще не все. В Пале-Рояле находится старейшая из скульптур «Амур и Психея» (Эрот и Психея»), с восстановленной кистью руки одного из ее героев. Скульптура снова нуждается в обновлении.

Еще есть отремонтированный исторический фонтан «Нимфа», ну, и «новодел» — фонтан, бьющий не водой, а светом.

С недавних времен имеется еще и современная фишка — уличное пианино ярко-желтого цвета. Проверено: звук его клавиши не издают.

Вот после всего перечисленного и стоит задуматься: ну, как такое нагромождение «всего и еще чуть-чуть» можно назвать сквером?! Впрочем, в названии ли дело? Это такое себе ну совершенно одесское место, где и в самом деле имеется практически все, причем на довольно малой территории. Как все это соединяется, уму непостижимо.

«Многофункциональный» Пале-Рояль

Собственно, а постижимо ли уму, что именовался он когда-то именем Чарльза Дарвина? А задолго перед тем здесь была военная площадь для строевой подготовки — так называемый плац-парад, который на Пасху превращался в место для городских гуляний. Впрочем, и торговые ряды здесь тоже были… То есть, изначально наблюдалась некая «мешанина». В одном из справочников-путеводителей по городу об этом сказано ну очень точно: «Это был первый торговый центр в истории Одессы, возникший на рубеже 1840-х гг., когда торговое сословие вошло в силу. Сквер был и супермаркетом, и развлекательным центром с публичными гуляниями, оркестрами, концертами гастролеров, с кафе и ресторациями».

Вот и стоит ли удивляться, что и сегодня назвать Пале-Рояль оазисом тишины, конечно же, ну никак нельзя! Впрочем, старые деревья создают впечатление, что вы таки в сквере, а еще здесь можно присесть на скамейку. К тому же, с окончанием более чем активного туристического летнего сезона в Пале-Рояле поутихла и кафешная суета.

Да, при всей своей «многофункциональности» и насыщенности, в эти ноябрьские дни Пале-Рояль словно чуть-чуть замер. Вероятно, в ожидании очередной реставрации…

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.