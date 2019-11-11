Cквер у Оперного театра в Одессе хотят облагородить за счет бизнесменов

Благоустройством одесского Пале-Рояля предлагают заняться местным предпринимателям.
Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает dumskaya.net.
Как уточнил городской голова, было бы неплохо, если бы бизнесмены, которые открыли там рестораны и кафе, сделали свой вклад в развитие сквера.
Там, по мнению градоначальника, есть много нюансов, вызывающих вопросы.
Прежде всего, следует вместо асфальта выложить гранитной плиткой тротуары. Кроме того, нужно привести в порядок газоны, спрятать кондиционеры и кабели, которыми увешаны фасады домов.
Также Геннадий Труханов отметил, что место под аркой, расположенной со стороны улицы Екатерининской, уже превратили в общественный туалет. Там, на его взгляд, чтобы защитить эту зону от осквернения, необходимо установить камеры видеонаблюдения.
Фото: uc.od.ua