Женская военная форма: необходимость комфорта и уважения на поле боя

Об этом рассказывает Ирина Никорак, основательница проекта Arm Women Now, занимающегося поддержкой женщин-военных, и глава подкомитета по реабилитации ветеранов.

Необходимость женской формы

До войны военные женщины в украинской армии были вынуждены носить мужскую форму. Она не только неудобна, но и может помешать при выполнении боевых задач. С точки зрения функциональности, мужская форма не подходит женщинам из-за различий в телосложении, таких как наличие груди, более узкая талия и более широкие бедра, более короткое туловище и более длинные ноги. И это касается также нижнего белья, термобелья, женских берцов, шлемов маленьких размеров и плитоносок, объясняет Ирина.

Госпитальер Анастасия «Гарпия» очень хрупкая, поэтому даже самые маленькие мужские комплекты – большие. Для нее комфорт – это в первую очередь о подходящем размере.

«Очень хочется большей размерной сетки и возможности регулировать форму для комфортной работы. Всегда идет поиск штанов с липучками, чтобы закрепить их на талии. Было бы классно иметь меньшие размеры плитоноски, потому что лямки слишком широкие и очень сложно держать приклад на плечи, ведь для него нет места»

Марта «Стрела» (на верхнем фото), боевая медикиня разведывательного подразделения, работающая на Бахмутском направлении, рассказывает, что 90% тактической одежды, которая у нее есть, преимущественно мужского прямого кроя. А вот со штатным – другое дело. .

«Верх у меня 42-го размера, а низ – 46-го из-за анатомически больших бедер. Но если ты получаешь на складе форму, то должен выбрать что-то одно и при этом слышишь: «Ушьешь себе». Волонтеры прислали мне пиксель по моим меркам, и это небо и земля»

Сейчас в Украине насчитывается около 100 тысяч служащих женщин. Это также женщины пограничной службы, ГСЧС и Нацгвардии.

«Реформа вещевого обеспечения и гендерно ориентированное бюджетирование в секторе безопасности и обороны – это не просто то, что мы отстаиваем свои права и хотим, чтобы у нас была форма, разработанная с учетом женского телосложения. Это о том, что к женщинам должно быть равное отношение, как к мужчинам, и для этого нужно создавать соответствующие условия»,

– говорит Ирина Никорак.

Государственное обеспечение и вызовы во время войны

При разработке лекал волонтеры изучали опыт США, ведь они начали внедрять различные элементы женской военной одежды и амуниции еще с 2009 года. В Украине первым достижением стало утверждение лекал для нижнего белья и летнего полевого костюма (КЛП) для женщин на государственном уровне. В течение полутора лет проводились необходимые тестирования, и уже в феврале 2024-го Министерство обороны официально заявило, что форма и белье поставлены на обеспечение Минобороны. Поэтому было заключено 100% контрактов с производителями, которые должны их отшивать.

«По состоянию на сейчас то, что я вижу: не во все бригады была поставлена ​​соответствующая женская форма, потому что мы получаем постоянные запросы не только от девушек индивидуально, мы получаем запросы от подразделений, от батальонов, от бригад, в которых они нуждаются. женская форма. Служба логистики не справляется с объемом работы, и это понятно. Поэтому мы продолжаем собирать средства и снабжать женщин-военных необходимой формой и амуницией»,

– рассказывает Ирина.

Что касается зимней формы для военнослужащих – ждать ее официального утверждения придется еще какое-то время. А пока Arm Women Now обрабатывает заявки и уже готовится к зиме.

Здоровье груди и бронеплиты

Наверное, самый большой дискомфорт, с которым сталкиваются женщины в зоне боевых действий, – тяжелые бронеплиты. Обычно их стандартный вес – 10 килограммов за пару. Из-за женской анатомии пластина неплотно прилегает к телу, а основная нагрузка и давление идут на грудь. Больницы предупреждают о следующих последствиях для здоровья:

травмы мягких тканей: образование кровоподтеков, повреждение мышц и тканей;

хроническая боль в груди, шее и плечах;

нарушение кровообращения и лимфодренажа, что может способствовать развитию кист или других новообразований;

ограничение нормального дыхания. Особенно опасно во время физической активности, поскольку может привести к недостаточному поступлению кислорода в организм.

Для облегчения веса используют керамику, полиэтилен высокой плотности, кевлар и эпоксидные смолы. Однако в зависимости от материала будет достигаться резный уровень защиты. Такие бронежилеты стоят дороже и не финансируются государством. Так что самым оптимальным выходом из ситуации считают анатомические плитоноски. Благодаря дополнительным поролоновым вставкам плитоноски минимизируют давление в районе груди, что делает их более удобными для длительного ношения.

Недавно сбор Маши Ефросининой «Женская броня» в рамках проекта Arm Women Now собрал более четырех миллионов гривен на анатомические бронежилеты для женщин-военных. 80 штук уже используются девушками в зоне боевых действий, еще 85 ждут поставщиков, чтобы отправить их на линию фронта.

Как поддержать?

Стоимость изготовления женской формы и элементов экипировки постоянно растет из-за колебаний курса валют и удорожания материалов. И организациям удается экономить за счет себестоимости. Так, например, комплект женской формы обходится в 2200 гривен, женские берцы – от 1700 гривен, а анатомический бронежилет – в 25000 гривен.

Мы обнаружили два фонда, которые обеспечивают женщин необходимой формой и постоянно публикуют отчетность. Просим и вас присоединиться к собранию, чтобы женщины на фронте чувствовали себя достойно и комфортно.