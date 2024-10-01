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Женская военная форма: необходимость комфорта и уважения на поле боя

Женская военная форма: необходимость комфорта и уважения на поле боя

С началом полномасштабной войны в Украине вопрос обеспечения женщин-военных соответствующей формой стал не только актуальным, но и принципиально важным. Женщины на фронте сталкиваются с многочисленными вызовами, среди которых дискомфорт и безопасность выполнения обязанностей.

Об этом рассказывает Ирина Никорак, основательница проекта Arm Women Now, занимающегося поддержкой женщин-военных, и глава подкомитета по реабилитации ветеранов.

Необходимость женской формы

До войны военные женщины в украинской армии были вынуждены носить мужскую форму. Она не только неудобна, но и может помешать при выполнении боевых задач. С точки зрения функциональности, мужская форма не подходит женщинам из-за различий в телосложении, таких как наличие груди, более узкая талия и более широкие бедра, более короткое туловище и более длинные ноги. И это касается также нижнего белья, термобелья, женских берцов, шлемов маленьких размеров и плитоносок, объясняет Ирина.

Основательница проекта Arm Women Now Ирина Никорак

Ирина Никорак

Госпитальер Анастасия «Гарпия» очень хрупкая, поэтому даже самые маленькие мужские комплекты – большие. Для нее комфорт – это в первую очередь о подходящем размере.

«Очень хочется большей размерной сетки и возможности регулировать форму для комфортной работы. Всегда идет поиск штанов с липучками, чтобы закрепить их на талии. Было бы классно иметь меньшие размеры плитоноски, потому что лямки слишком широкие и очень сложно держать приклад на плечи, ведь для него нет места»

Женская военная форма

Анастасия

Марта «Стрела» (на верхнем фото), боевая медикиня разведывательного подразделения, работающая на Бахмутском направлении, рассказывает, что 90% тактической одежды, которая у нее есть, преимущественно мужского прямого кроя. А вот со штатным – другое дело. .

«Верх у меня 42-го размера, а низ – 46-го из-за анатомически больших бедер. Но если ты получаешь на складе форму, то должен выбрать что-то одно и при этом слышишь: «Ушьешь себе». Волонтеры прислали мне пиксель по моим меркам, и это небо и земля»

Сейчас в Украине насчитывается около 100 тысяч служащих женщин. Это также женщины пограничной службы, ГСЧС и Нацгвардии.

«Реформа вещевого обеспечения и гендерно ориентированное бюджетирование в секторе безопасности и обороны – это не просто то, что мы отстаиваем свои права и хотим, чтобы у нас была форма, разработанная с учетом женского телосложения. Это о том, что к женщинам должно быть равное отношение, как к мужчинам, и для этого нужно создавать соответствующие условия»,

– говорит Ирина Никорак.

Государственное обеспечение и вызовы во время войны

При разработке лекал волонтеры изучали опыт США, ведь они начали внедрять различные элементы женской военной одежды и амуниции еще с 2009 года. В Украине первым достижением стало утверждение лекал для нижнего белья и летнего полевого костюма (КЛП) для женщин на государственном уровне. В течение полутора лет проводились необходимые тестирования, и уже в феврале 2024-го Министерство обороны официально заявило, что форма и белье поставлены на обеспечение Минобороны. Поэтому было заключено 100% контрактов с производителями, которые должны их отшивать.

«По состоянию на сейчас то, что я вижу: не во все бригады была поставлена ​​соответствующая женская форма, потому что мы получаем постоянные запросы не только от девушек индивидуально, мы получаем запросы от подразделений, от батальонов, от бригад, в которых они нуждаются. женская форма. Служба логистики не справляется с объемом работы, и это понятно. Поэтому мы продолжаем собирать средства и снабжать женщин-военных необходимой формой и амуницией»,

– рассказывает Ирина.

Что касается зимней формы для военнослужащих – ждать ее официального утверждения придется еще какое-то время. А пока Arm Women Now обрабатывает заявки и уже готовится к зиме.

Здоровье груди и бронеплиты

Наверное, самый большой дискомфорт, с которым сталкиваются женщины в зоне боевых действий, – тяжелые бронеплиты. Обычно их стандартный вес – 10 килограммов за пару. Из-за женской анатомии пластина неплотно прилегает к телу, а основная нагрузка и давление идут на грудь. Больницы предупреждают о следующих последствиях для здоровья:

  • травмы мягких тканей: образование кровоподтеков, повреждение мышц и тканей;
  • хроническая боль в груди, шее и плечах;
  • нарушение кровообращения и лимфодренажа, что может способствовать развитию кист или других новообразований;
  • ограничение нормального дыхания. Особенно опасно во время физической активности, поскольку может привести к недостаточному поступлению кислорода в организм.

Для облегчения веса используют керамику, полиэтилен высокой плотности, кевлар и эпоксидные смолы. Однако в зависимости от материала будет достигаться резный уровень защиты. Такие бронежилеты стоят дороже и не финансируются государством. Так что самым оптимальным выходом из ситуации считают анатомические плитоноски. Благодаря дополнительным поролоновым вставкам плитоноски минимизируют давление в районе груди, что делает их более удобными для длительного ношения.

Женская анатомическая плитоноска

Женская анатомическая плитоноска с сайта https://balistyka.ua

Недавно сбор Маши Ефросининой «Женская броня» в рамках проекта Arm Women Now собрал более четырех миллионов гривен на анатомические бронежилеты для женщин-военных. 80 штук уже используются девушками в зоне боевых действий, еще 85 ждут поставщиков, чтобы отправить их на линию фронта.

Как поддержать?

Стоимость изготовления женской формы и элементов экипировки постоянно растет из-за колебаний курса валют и удорожания материалов. И организациям удается экономить за счет себестоимости. Так, например, комплект женской формы обходится в 2200 гривен, женские берцы – от 1700 гривен, а анатомический бронежилет – в 25000 гривен.

Мы обнаружили два фонда, которые обеспечивают женщин необходимой формой и постоянно публикуют отчетность. Просим и вас присоединиться к собранию, чтобы женщины на фронте чувствовали себя достойно и комфортно.

Діана Федотова
Диана Федотова ПРОФИЛЬ
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