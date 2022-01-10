Вопрос – ответ: субсидия – какие документы могут попросить?

«Одесская жизнь» отвечает на вопросы читателей относительно порядка оформления субсидии на оплату коммунальных услуг.

Прочитала в газете, что при назначении субсидии могут требовать дополнительные документы. Насколько это законно? По телевидению говорят, что достаточно только заявления и декларации. Елена Ивановна, г. Одесса»

Основными документами, которые подаются при обращении за государственной помощью на оплату коммунальных услуг, считаются:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии,

декларация о доходах и расходах заявителя, а также лиц, которые входят в состав домохозяйства.

В зависимости от ситуации, у заявителя также могут потребовать дополнительные документы, например:

договор найма (аренды) жилья (при наличии);

(при наличии); справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в Государственной фискальной службе, органах Пенсионного фонда);

(при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в Государственной фискальной службе, органах Пенсионного фонда); другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу. К примеру, если необходимо подтвердить непроживание человека по месту регистрации.

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Такими документами, в частности, могут быть:

справки, подтверждающие местонахождение лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания. Это касается и «заробитчан», имеющих легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране;

справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;

акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;

договоры аренды жилья в другом месте и т.п.

Ольга Новикова

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