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Вопрос – ответ: субсидия – какие документы могут попросить?

Вопрос – ответ: субсидия – какие документы могут попросить?

«Одесская жизнь» отвечает на вопросы читателей относительно порядка оформления субсидии на оплату коммунальных услуг.

Прочитала в газете, что при назначении субсидии могут требовать дополнительные документы. Насколько это законно? По телевидению говорят, что достаточно только заявления и декларации.

Елена Ивановна, г. Одесса»

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Основными документами, которые подаются при обращении за государственной помощью на оплату коммунальных услуг, считаются:

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии,
  • декларация о доходах и расходах заявителя, а также лиц, которые входят в состав домохозяйства.

В зависимости от ситуации, у заявителя также могут потребовать дополнительные документы, например:

  • договор найма (аренды) жилья (при наличии);
  • справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в Государственной фискальной службе, органах Пенсионного фонда);
  • другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу. К примеру, если необходимо подтвердить непроживание человека по месту регистрации.

Ранее мы рассказывали о том, как изменятся пенсии, зарплаты и тарифы в 2022 году.

Такими документами, в частности, могут быть:

  • справки, подтверждающие местонахождение лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания. Это касается и «заробитчан», имеющих легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране;
  • справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;
  • акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
  • договоры аренды жилья в другом месте и т.п.

Ольга Новикова

Ранее мы рассказывали о том, кому необходимо будет доплатить за газ за прошлые годы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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