Вопрос – ответ: субсидия – какие документы могут попросить?

«Одесская жизнь» отвечает на вопросы читателей относительно порядка оформления субсидии на оплату коммунальных услуг.
Прочитала в газете, что при назначении субсидии могут требовать дополнительные документы. Насколько это законно? По телевидению говорят, что достаточно только заявления и декларации.
Елена Ивановна, г. Одесса»
Основными документами, которые подаются при обращении за государственной помощью на оплату коммунальных услуг, считаются:
- заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии,
- декларация о доходах и расходах заявителя, а также лиц, которые входят в состав домохозяйства.
В зависимости от ситуации, у заявителя также могут потребовать дополнительные документы, например:
- договор найма (аренды) жилья (при наличии);
- справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в Государственной фискальной службе, органах Пенсионного фонда);
- другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу. К примеру, если необходимо подтвердить непроживание человека по месту регистрации.
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Такими документами, в частности, могут быть:
- справки, подтверждающие местонахождение лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания. Это касается и «заробитчан», имеющих легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране;
- справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;
- акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
- договоры аренды жилья в другом месте и т.п.
Ольга Новикова
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