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Одесситы просят защитить от застройщиков теннисные корты в парке Шевченко

Одесситы просят защитить от застройщиков теннисные корты в парке Шевченко

Одесситы просят остановить незаконную застройку теннисных кортов в парке Шевченко.

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Соответствующая петиция опубликована в Едином реестре обращений граждан городского совета.

Как утверждает автор обращения Ирина Зайченко, одесский горсовет отдал под застройку частным лицам участок земли в исторической части города, возле Аллеи Славы на Лидерсовском бульваре, в парке Шевченко. На этом месте застройщик хочет возвести 7-этажный отель. Между тем, здесь расположены теннисные корты, где до недавнего времени тренировались дети.

Зайченко также сообщает, что в 2006 году, когда проводилась экспертиза этого участка, обнаружили подземное озеро – 4-метровую полость, заполненную водой. Тогда выяснилось, что строительство на данном участке недопустимо, так как любые строительные работы повлекут разрыв линзы озера и затопление рядом стоящих домов.

Кроме того, автор петиции обращает внимание, что в этом районе города имеет место проблема с транспортной развязкой, а строительство еще одного жилого комплекса усугубит ситуацию, поскольку создаст автомобильные пробки.

Одесситка просит всех неравнодушных горожан поддержать ее инициативу и выступить против застройки отобранных у детей теннисных кортов. Она отмечает, что подобную петицию передали лично в руки президенту Владимиру Зеленскому в день съезда партии “Слуга народа” 12 сентября.

В настоящее время идет сбор подписей за петицию. Отдать свой голос на данное обращение можно до 16 декабря текущего года.

Фото: иллюстрационное

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что одесситы просят остановить незаконное строительство мансарды на крыше памятника архитектуры 19 века на улице Дерибасовской.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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