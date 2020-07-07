На Одещині відновлюють найбільш зруйновані ділянки дороги (фото)

Ремонтні роботи тривають на ділянці км 299 – км 315, від с.Кошарки до смт.Захарівка.

Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.

У Роздільнянському районі на ділянці км 378 – км 386 (протяжність 8 км) вже завершились роботи з капітального ремонту дороги.

Також ремонтні роботи продовжуються на ділянці км 245 – км 253 (між м.Балта та м.Подільськ). Вже влаштовано 4,7 км верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Ще на 80 км, оголошено тендерні закупівлі на роботи з поточного середнього ремонту.

Фото: пресслужба