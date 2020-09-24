Новости Одессы и Одесской области

ОСМД по-одесски: как оформляют техпаспорта и акты на землю?

ОСМД по-одесски: как оформляют техпаспорта и акты на землю?

В Одессе статистика выдачи техпаспортов неутешительна — в среднем их получают три из десяти домов.

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— Проблему составляет необходимость пересмотра данных по состоянию на дату списания дома с коммунального баланса. По словам представителей Горсовета, сотрудников не хватает — поэтому БТИ готовит данные, часто даже не выезжая к самому дому. Но подготовка техпаспортов продолжается. — рассказывает президент Ассоциации инновационного развития домохозяйств Станислав Драганов.

Акты на землю в Одессе ОСМД по-прежнему не выдаются. Официальная причина — Кабмин не прописал процедуру.

— Однако сама процедура исходит из нормативно-правового акта и вполне применяется в других городах, — отметил Драганов.

К земельным участкам многоквартирного дома относятся:

  • земля, на которой расположен жилой дом;
  • земля, на которой расположены относящиеся к нему строения и сооружения;
  • придомовая территория.

В соответствии с Законом «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» были внесены изменения в Земельный кодекс Украины. В статье 42 ЗКУ определено, что земельные участки многоквартирных жилых домов предоставляются в постоянное пользование предприятиям, учреждениям и организациям, которые осуществляют управление такими домами. Значит, совладельцы могут передавать ОСМД или управляющей организации право получения и оформления земельного участка в собственность или постоянное пользование, а также функцию управления земельным участком и, в ее составе, придомовой территорией.

Ранее мы рассказывали, как создать и успешно управлять ОСМД.

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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