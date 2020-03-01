ОСМД: как создать и успешно управлять

Сегодня объединение совладельцев многоквартирных домов становится все более популярной формой управления жильем. Порядок его создания и деятельности регулируется Законом Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома». Как организовать ОСМД и стать успешным собственником, можно узнать на занятиях одесской Школы сособственников многоквартирных домов. На одном из таких занятий побывали и мы, а теперь готовы поделиться с вами нашими знаниями.

Как создать ОСМД?

Для начала надо создать инициативную группу – не менее трех владельцев квартир или нежилых помещений в многоквартирном доме – и разработать план подготовительных действий. Жителям дома необходимо подписать протокол собрания о создании ОСМД, который должен быть одобрен всеми совладельцами. Следующий шаг – сформировать реестр владельцев квартир, предварительно собрав необходимую информацию и документы:

данные о владельцах жилых и нежилых помещений;

техпаспорт на дом;

информацию о придомовой территории;

сумма задолженности жильцов за жилищно-коммунальные услуги.

Затем рассчитывается смета содержания дома, готовится устав ОСМД. Согласно закону, он составляется в соответствии с типовым уставом, утвержденным Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Однако законодательством предусмотрена возможность включения в документ иных положений, которые будут регулировать деятельность объединения.

Утверждает устав, избирает правление, его председателя и ревизионную комиссию учредительное собрание совладельцев. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50% сособственников. Причем голоса учитываются не поквартирно, а соразмерно площади владельцев жилья.

Кто управляет ОСМД?

Председателем ОСМД может быть только сособственник дома. Свои функции он может выполнять, как на платной основе, так и бесплатно. Размер оплаты устанавливается на общем собрании.

В обязанности председателя правления входит подбор поставщиков услуг и заключение с ними соответствующих договоров подряда (подача холодной и горячей воды, отопления, вывоз мусора, уборка придомовой территории, проведение строительных и ремонтных работ). Председатель ОСМД действует в рамках устава и сметы, которые принимают совладельцы на общем собрании.

Тратить деньги вне сметы председатель не имеет права. В противном случае он может понести уголовную ответственность.

Куда «идут» деньги – проверяет ревизионная комиссия, избранная исключительно из совладельцев дома. Комиссия и председатель правления также обязаны отчитываться перед членам ОСМД на общем собрании. Каждый совладелец вправе получать информацию о расходах, состоянии дел в объединении и инициировать общее собрание.

Что является высшим руководящим органом ОСМД?

Именно общее собрание, согласно закону, является высшим руководящим органом объединения.

Созывается и проводится оно не реже одного раза в год, а его решения являются обязательными для всех членов ОСМД (при несогласии их можно оспорить в судебном порядке).

Большинством членов ОСМД, а это две трети совладельцев, решают следующие вопросы:

утверждение сметы, баланса и годового отчета объединения;

определение перечня и размеров взносов и платежей совладельцев;

порядок управления и пользования общим имуществом;

передача общего имущества в пользование физическим и юридическим лицам;

реконструкция и капитальный ремонт многоквартирного дома и постройка хозяйственных сооружений.

Придомовая территория, переданная на баланс объединения, может быть благоустроена по усмотрению ОСМД. При этом значительные изменения (строительство гаражей, автостоянок, установка киосков или вспомогательных сооружений) должны быть согласованы с местными органами власти.

Как бороться с неплательщиками?

К сожалению, конфликтных ситуаций в работе ОСМД не избежать. И самый болезненный вопрос – расчеты и платежи.

Как показывает практика, среди совладельцев окажутся и неплательщики. А в обязанности членов ОСМД, в частности, входит возмещение убытков, причиненных другими сособственниками. Так что придется платить за них. Как же решить эту проблему?

Если совладелец задерживает оплату, возможная мера – индексация задолженности на официальный индекс инфляции 3% годовых, так как ОСМД не начисляет пеню за просрочку платежа. Еще один метод – письменный договор о реструктуризации задолженности.

В крайнем случае, ОСМД может обратиться в суд. Затем судебное решение отправят в исполнительную службу, которая и будет взимать долги.

Есть вопросы? Приходите

Занятия Школы сособственников многоквартирных домов проходят по вторникам — с 16.00 до 18.00. Адрес: Одесса, ул. Канатная, 83, зал заседаний на третьем этаже.

Внимание! 3-4 марта, с 9.00 до 18.00, состоится Одесский региональный Форум совладельцев многоквартирных домов. Приходите по адресу: ул. Канатная, 83, зал заседаний на втором этаже.

Участие в форуме бесплатное. Предварительная регистрация обязательна.

Подробности можно уточнить у контактных лиц:

Лидия Всеволодовна Ковальчук, председатель Клуба председателей правлений ОСМД и ЖСК Одессы: (048) 700-69-50, (098) 413-83-26.

Татьяна Маяк, региональный координатор международного проекта ЕС/ПРООН «Объединение совладельцев домов для внедрения устойчивых энергоэффективных решений» (HOUSES) в Одесской области: (050) 417-74-48.

Фото: sobitie.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!