Опрос: есть ли у одесситов новогоднее настроение? (видео)

В этом году праздновать Новый год будет гораздо труднее, чем раньше. Но, как известно, одесситы – люди очень позитивные. И «Одесская жизнь» поинтересовалась, есть ли у горожан новогоднее настроение и будут ли они вообще праздновать в ночь с 31 декабря на 1 января?

Сергей: Новогоднее настроение? Конечно, есть! Куда же оно денется? Елку мы будем ставить, наверное. Небольшую, но поставим. Если будет свет, включим гирлянду, если нет – зажжем свечи. Но обязательно праздник будет! Да, будет комендантский час, но все, кто выдержит до утра, будут сидеть до утра, все, кто не выдержит – пойдут спать.

Елена: Новогоднего настроения нет, к сожалению. И ставить елку я не буду.

Александр: Настроение есть, оно даже ободряется сиреной в воздушную тревогу. Но елку я ставить не буду. Я решил для себя, что это мертвая энергетика и лучше прийти в парк, у елки постоять и что-то в космос пожелать. Я все время на Новый год где-то пил, куда-то ездил. Но в этом году весной я просто бросил пить алкоголь. Это будет, наверное, мой первый трезвый Новый год. Я желаю всем людям, чтобы Новый год запомнился. Чтобы не проснуться в пьяном угаре, а проснуться и пожелать друг другу чего-то хорошего, многое понять, осознать, что прошло в наши годы с этими карантинами, со всем происходящим быть просто человечнее.

Марина и Инна: Елка стоит дома, но новогоднего настроения так и нет. В связи с нынешними событиями, обстоятельствами, даже не хочется елку украшать. И уже известно, что свет будут выключать. Мы будем отмечать с родителями – сейчас это в приоритете. К сожалению, не как в прошлом году все будет. В прошлом году все было лучше.

Георгий: Конечно, есть настроение. Мы готовимся к Новому году. Елка наша в подвале, мы ее забыли пока поставить. Но к Новому году мы, конечно, ее поставим.

Наталья: Нет, новогоднего настроения нет, но мы стараемся держаться. Елку сегодня ставим, украшаем. Будем отмечать дома с детьми, потому что наш папа защищает нашу страну на фронте, поэтому мы будем сами дома.

Эстер: Я маленькую елку поставлю, конечно. В квартире должен быть праздник! Но из-за комендантского часа я не могу пойти туда, куда я хожу, потому что обычно в час ночи я уже возвращаюсь обратно домой. Я одна, у меня муж умер. Раньше я к сыну ходила, а в этом году еще и 13-й этаж, еще, не дай Бог, свет выключат… Поэтому буду одна. Желаю нам всем в Новом году удачи, успехов, надежды на лучшее!

Рафик: Все есть, слава Богу! Все работает, в магазинах полно всего, банкоматы работают – ну все, все. Я живу полной жизнью. Праздновать мы будем с женой у детей. Желаю всем украинцам счастья, радости, чтобы мы всегда смеялись, а не плакали – это самое главное в жизни. Я думаю, все наладится, все будет хорошо!

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