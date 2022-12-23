Чему научил одесситов 2022 год – опрос (видео)

2022 год однозначно запомнится нам как один из самых тяжелых и страшных периодов в нашей жизни. Но, несмотря ни на что, даже самые темные времена способны нас чему-то научить. Мы спросили одесситов, чему они научились в этом году. И, на удивление, многие вспомнили совсем не о грустных уроках жизни.

Ольга и Сергей: «2022 год научил меня терпению и любви к ближним. Об украинском языке сразу вспомнили все. Всем известно, что до войны мы говорили «23 февраля», а 24 февраля проснулись и уже начали говорить «24 лютого».

Владимир: «Жизнь вообще многому учит и не перестает удивлять. Люди меня не перестают удивлять. Вот и все. А именно 2022-й просто много проблем создал, и больше ничего».

Игорь: «2022 год научил быть добрее, помогать близким, помогать знакомым. Этот год сильно изменил мое осознание жизни. Я раньше был, наверное, немного жестче, а сейчас стал легче и проще. Трудности, наверное, делают нас более мягкими. Меня – точно. И вообще, не так все плохо, не так сложно. Напротив, все становится проще».

Влада: «Этот год показал, что ко всему привыкаешь. Даже к самому тяжелому, самому неприятному, ты рано или поздно привыкнешь. За это спасибо нашей нервной системе, иначе мы бы все, наверное, сошли с ума. А еще в этом году меня очень удивило, что есть добрые, искренние, прекрасные люди».

Инна: «2022 год научил меня любить свою семью, не ругаться без всякого повода, любить свою страну и верить в победу, верить даже тогда, когда, казалось бы, нет надежды. Я уверена в нашей победе. Все будет Украина!»

Мирослава: «2022 год научил меня опираться только на себя. Так сложилось, что я за неделю до войны узнала, что беременна и осталась одна с ребенком. Всю войну мы с малышом в Одессе, и не сдаемся. Поэтому в этом году я поняла, что я сама себе опора, и что люди в кризисных обстоятельствах наверняка проявляют весь свой потенциал, всю неиспользованную энергию и могут больше, чем они думают. Поэтому всем желаю опираться на себя и знать, что мы можем больше, чем мы думаем».

Татьяна: «Этот год научил меня ценить каждый день, ценить жизнь. Я из Херсона. Мы с семьей провели несколько месяцев в оккупации, и для нас слова свобода и жизнь теперь звучат иначе».

Андрей: «2022 год научил меня выживать в экстремальных условиях. А еще научил поддерживать других людей, видеть, кто есть кто».

Дарина: «2022 год научил меня ценить моменты с близкими людьми, ведь неизвестно, что будет дальше, потому что наш сосед сошел с ума. Я научилась ценить каждый день и, пожалуй, быть проще. Во всей этой сложной ситуации без света, когда мы поняли, что телефоны – это, в принципе, кусок железа, мы снова вернулись к общению с близкими».

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