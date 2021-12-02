Оплата за газ по новым правилам: когда начнет действовать?

Депутаты Верховной Рады приняли закон, который позволит при учете использованного газа перейти с кубометров на киловатт-часы. Тогда потребителям придется платить не за объем голубого топлива, а за полученные единицы энергии. Для перехода гражданам также необходимо будет приобрести новый счетчик, цена которого сегодня очень высока.

С одной стороны, такое новшество позволит контролировать качество газа, а с другой — может усложнить расчеты.

Вероятно, такая процедура начнется в мае следующего года и в первую очередь может коснуться промышленных потребителей. Для населения же есть большая проблема, которая связана с учетом киловатт-часов вместо кубометров.

Специальный счетчик в Украине найти практически невозможно, а когда при переходе на новый учет их массово завезут в страну, цена может неприятно удивить. Сейчас такие приборы учета стоят до 25 тысяч гривен.

При этом пока что законодательная база по этому вопросу до конца не прописана. А потому могут возникнуть скрытые риски для потребителя, считают эксперты.

— В законопроекте прописано, как будет происходить перерасчет с кубометров на киловатт-часы. Там есть два момента: повышенные нормы расчета и пониженные. Что это значит? Это не разъясняется, — недоумевает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

То есть потребитель может получить пересчет объема в киловатт-часы как в пониженном, так и в повышенном варианте. Поэтому сказать, как именно изменятся суммы в платежках, пока невозможно.

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