Вопрос — ответ: как производятся начисления за газ?

«Одесская жизнь» отвечает на вопрос читателя о том, как производятся начисления на газ, если в квартире нет счетчика газа.

У меня в квартире нет счетчика газа. В таких случаях оплата должна рассчитываться по нормам потребления? У нас установлен общедомовой счетчик газа, который никакого отношения к моей квартире не имеет. Облгаз выставляет счета по общедомовому счетчику, который показывает кубометры в несколько раз больше фактического потребления. Прошу разъяснить этот вопрос. Б.И., получено по электронной почте»

Исчерпывающий ответ на ваш вопрос можно найти в Постановлении Кабинета министров №620 «О порядке проведения расчетов за предоставление населению услуг по газоснабжению в условиях использования общедомового узла учета» от 16 мая 2002 года. В пункте 5 этого документа сказано, что объемы газа определяются:

в домах, где не установлены квартирные счетчики газа, — по показаниям домового узла учета. При этом весь объем потребленного газа распределяется между потребителями пропорционально количеству лиц, зарегистрированных в квартире;

в домах, где, кроме домового узла учета, частично установлены квартирные счетчики газа:

для потребителей, имеющих квартирные счетчики газа, — по показаниям таких счетчиков;

для потребителей, не имеющих квартирных счетчиков газа, — по показаниям домового узла учета. При этом из общего объема газа исключаются суммарные показания квартирных счетчиков газа, а разница распределяется оператором газораспределительной системы между потребителями, не имеющими квартирных счетчиков газа. Объем потребленного газа для помещений без приборов учета рассчитывается пропорционально количеству лиц, зарегистрированных в квартире.

При отсутствии зарегистрированных в квартире лиц и официальных данных о прекращении поставки газа в квартиру (дом) учет потребленного газа осуществляется из расчета на одного человека.

Если в доме находятся организации юридических лиц или физических лиц-предпринимателей, у них должен быть отдельный узел учета природного газа. Показания таких узлов учета исключаются из показаний общедомового счетчика.

Если оператор газораспределительной системы обнаружит нарушения, связанные с выходом из строя общедомового счетчика, объем потребленного газа будет определяться иначе. В частности, для потребителей без счетчиков газа его рассчитают по среднему объему потребления газа за три предыдущих месяца до момента выхода из строя домового узла учета.

Важно знать!

При отсутствии в квартире приборов учета газа имеет значение количество зарегистрированных на жилплощади лиц. Если потребитель снимается с регистрации или, наоборот, регистрируется по месту жительства, оператору газораспределительной системы до 25-го числа месяца, предшествующего расчетному, следует подать информацию об изменении состава домохозяйства.

Ответственность за своевременность и достоверность предоставленной информации несет бытовой потребитель. Если такая информация подается с опозданием — она учитывается в следующем расчетном периоде без перерасчета за прошлый период.

Мария Васильева

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