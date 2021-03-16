Оплата за газ по-новому: что хотят изменить?

В скором времени мы снова ощутим на себе изменения в газовой сфере, подготовка к которым сейчас идет полным ходом. Какими будут эти изменения и что они дадут потребителю?

Цена на газ пока в секрете

Резкий рост тарифов на газ, который произошел в начале этого года, вызвал массовое недовольство у жителей нашей страны. Если в декабре 2020-го оплата за газ колебалась в пределах от 6,33 до 9 гривен за кубометр, то в январе только «Нафтогаз Украины» предлагал цену 7,22 гривны за кубометр. Тариф у большей части поставщиков (как, например, «Волыньгаз сбыт», «Львовгаз сбыт», «Николаевгаз сбыт», «Черновцыгаз сбыт» и т.д.) приближался к 10 гривнам. Чтобы снять напряжение в обществе, правительство установило граничную цену газа – 6,99 гривны за кубометр и предупредило, что это временно – до 31 марта.

Какой будет оплата за газ в апреле – пока держат в секрете. Правда, в одном из интервью исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что цены на газ не вырастут выше установленного правительством уровня 6,99 гривны за кубометр и после того, как госрегулирование потеряет действие в апреле. Позже он добавил, что речь идет о «годовом газовом продукте».

Чистая правда

На одном из эфиров исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко сказал, что приблизительная себестоимость украинского газа – 2,60 гривны за кубометр. А продают его с существенной наценкой, потому что часть вырученных с продажи средств идет на выплату субсидий и уплату налогов.

Что такое базовый годовой тариф?

Известно, что Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уже разработала постановление, которым планируется ввести базовый годовой тариф для всех категорий потребителей. Он будет отличаться в зависимости от поставщика и действовать в период с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года. Это позволит людям покупать природный газ в течение этого времени по фиксированной цене.

Поставщики природного газа будут обязаны в срок до 25 апреля сообщить потребителям цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, и опубликовать ее на своих сайтах. При этом газопоставляющие компании смогут предлагать другие ценовые варианты – так называемые коммерческие предложения. Это может быть традиционный месячный тариф, а может быть и квартальный. Пока решение Нацкомиссии проходит обсуждение. Окончательный вариант будет известен только тогда, когда документ будет принят.

О чем еще должен знать потребитель? О том, что поставщик вправе изменить условия любого коммерческого предложения, кроме обязательных условий базового годового предложения. Сообщить об изменениях поставщик должен не позднее, чем за месяц до введения в действие новых условий. В то же время за потребителем сохраняется право переходить с одного тарифа на другой, если он на тот момент окажется выгоднее. Для этого нужно будет подать новое заявление-присоединение. Повторное предоставление документов не предусматривается (за исключением случаев, когда документы были изменены с момента предоставления первого заявления-присоединения).

ВАЖНО! В проекте решения предусмотрено, что при переходе с базового годового предложения на коммерческое предложение или при смене поставщика потребитель не сможет снова воспользоваться базовым годовым тарифом в текущем году (с 1 мая по 30 апреля). Возможно, такая позиция еще будет пересмотрена.

Стоит ли торопиться с выбором?

Выбрать месячный тариф или фиксированный на год имеют возможность жители большинства стран Европы. И это вполне нормальная практика. Вместе с тем, эксперты говорят, что вводить годовой тариф весной – нецелесообразно. Логичнее было бы подумать об этом накануне отопительного сезона, так как сейчас сложно спрогнозировать стоимость энергоресурса на год вперед. В связи с этим есть опасение, что газовые компании вынуждены будут закладывать в будущую цену все возможные риски.

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Что будет с тарифом на распределение газа?

Кроме фиксированного тарифа на газ, нам обещают вернуть одну платежку. Но в ней по-прежнему будут две графы на оплату – за сам газ и за его распределение (абонплату). Для потребителя выгода очевидная: не придется отдельно платить комиссию в банке за платежку по распределению газа, где иногда комиссия превышает сумму к оплате.

Напомним, что тариф на распределение тоже вырос с января этого года. В зависимости от оператора газораспределительной системы (облгаза), он колебался в пределах от 0,37 копейки до 2,55 гривны. В феврале Нацкомиссия по регулированию энергетики снизила тариф на распределение для 14 облгазов – до 1,79 гривны (без НДС). Но они по-прежнему очень отличаются у разных операторов: от 0,38 грн./м3 (с НДС) для «Киевгаза» до 2,148 грн./м3 (с НДС) для «Харьковгоргаза», «Николаевгаза», «Тернопольгаза» и других.

Разница в тарифах на распределение, как и тарифы на газ, тоже вызывает недовольство потребителей. В связи с этим правительство заявило о намерении уравнять тариф на распределение в среднем по стране и уже работает над этим вопросом.

Для ясности добавим, что размер абонплаты зависит от объемов потребления газа и рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства – с учетом тарифа на распределение.

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И в заключение – пару слов об установке газовых счетчиков. Их, к слову, облгазы должны были установить всем потребителям до 1 января 2021 года. Во всяком случае, это предусматривалось Законом Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа». И только сейчас, в марте, приняли Закон №4248-1 «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», призванный урегулировать ситуацию. Так, теперь облгазы обязали обеспечить установку счетчиков газа потребителям, которые используют газ для приготовления пищи, до 1 января 2023 года. Сказано в документе и о том, что Кабинет Министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу принятого закона должен разработать и утвердить порядок компенсации потребителям, которые обеспечили установление индивидуальных счетчиков газа за собственные средства.

Ольга Новикова

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