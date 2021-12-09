Оплата за газ: об особенностях новой системы, субсидиях и долгах

За последнее время произошли новые изменения, касающиеся работы газового рынка. В нюансах и подробностях разбиралась «Одесская жизнь».

Во-первых, в Украине появилась новая система учета потребленного газа. Во-вторых, новые виды платежей за газ. В-третьих, увеличилась сумма задолженности, при которой можно рассчитывать на оформление субсидии на газ.

Когда и как будут считать газ в киловатт-часах?

С мая 2022 года потребленный природный газ будут считать не в кубометрах, а в киловатт-часах.Почему? В Украине учет ведется в кубических метрах, а в странах Европейского Союза (ЕС) — в единицах энергии. Из-за этого возникают трудности при оформлении импортированного природного газа из стран ЕС или его закачке в газохранилища.

По новой системе высчитывается количество тепла, которое выделяется при полном сгорании определенного объема энергоносителя (то есть калорийность газа).

Формула, по которой будет рассчитываться газ в киловатт-часах: объем потребленного топлива в кубах умножить на средний показатель по месяцу высокой температуры сгорания и умножить на цену поставщика.

По словам специалистов, для населения выгоднее учет газа в энергетических единицах, так как потребитель будет платить только за количество энергии, которое он получает. Приятную разницу в платежах особенно почувствуют владельцы газовых котлов.

К тому же новая система учета не потребует установки новых счетчиков. Сумма оплаты для каждого конкретного потребителя будет рассчитываться исходя из фактического потребления в кубометрах по нынешним счетчикам и калорийности, измеренной оператором газотранспортной системы Украины. В платежках данные будут отражаться и в кубометрах, и в киловатт-часах.

Есть долг. Дадут ли субсидию на газ?

По закону, субсидия не назначается при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 гривен)*.

В то же время потребители, имеющие задолженность за потребленный газ, могут оформить субсидию — поясняют специалисты «Одессагаз-Поставки». Но только при условии, если будет заключен договор о реструктуризации долга.

Клиент имеет право обратиться к поставщику с заявлением о составлении графика погашения задолженности на срок, не превышающий 12 месяцев. Сделать это можно в центре обслуживания абонентов по месту проживания.

Список документов, необходимых для заключения договора реструктуризации:

копия паспорта заявителя;

копия идентификационного номера налогоплательщика;

копия документов, подтверждающих право собственности на объект газоснабжения;

квитанция об уплате предыдущего платежа (части задолженности). Размер предыдущего платежа должен составлять не менее 20% суммы задолженности.

Обращаем внимание на то, что договор заключается исключительно с потребителем, с которым заключен договор поставки и на имя которого открыт лицевой счет.

Мария ВАСИЛЬЕВА

Подготовлено при участии специалистов «Одессагаз-Поставки»

* Постановление Кабинета министров «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины» №1184 от 15 ноября 2021 года.

Ранее мы отвечали на вопрос о том, как производятся начисления за газ.