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Новости Одессы и Одесской области

Одесские трамваи: платим по-новому

Одесские трамваи: платим по-новому

В Одесских трамвая новшество: теперь возможна оплата за проезд бесконтактной (Pay Pass) банковской картой Visa и Master Card любых банков, а также с помощью мобильного телефона или часов через Apple Pay или Google Pay. Сейчас КП «Одесгорэлектротранс», как сообщается, проводит эксперимент по такой оплате на трамвайном маршруте № 21, где установлены терминалы. Как это происходит, узнавала корреспондент “Одесской жизни”.

Увы, зайдя в один из трамваев указанного маршрута, никакого терминала я не обнаружила. Расплачиваясь за проезд с водителем, поинтересовалась судьбой проводимого эксперимента. Тот пояснил, что на маршруте — только один трамвай с новым терминалом. К счастью, сообщил мне его «бортовой номер». Пришлось довольно долго ждать.

Итак, как все это работает? Захожу в трамвай, вижу терминал. Пока он один в вагоне. Читаю инструкцию по использованию терминала для оплаты проезда. Подношу к «окошку» терминала карточку, тут же получаю чек. При этом терминал также выдает «мягкий» короткий звуковой сигнал и подсветил зеленым светом место выдачи билета.

Далее: на выходе из трамвая водителю предъявляется этот самый чек. Водитель его надрывает. Пенсионеры и пассажиры льготных категорий на выходе по-прежнему предъявляют соответствующее удостоверение.

Выводы на сегодняшний день: в «час пик» одного терминала на вагон явно мало. Это первое. Второе. «Надрыв» на билете водителем — для исключения попытки повторного проезда. К тому же, на чеке указана дата и время оплаты. Вроде бы, все предусмотрено. Но я проехалась в полупустом вагоне. А когда выходит много пассажиров? Получается, водитель теперь должен каждому надорвать чек, предварительно посмотрев на дату и время его выдачи. А это время, плюс все те же водительские нервы, когда оплата производится водителю.

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Мария Котова
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