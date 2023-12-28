«Сладкие как мед»: какие мандарины самые вкусные в Одессе?

В поисках новогоднего настроения мы отправились на стихийные рынки и посетили местные супермаркеты («Копейка», «Таврия В», «Сильпо» и «Обжора»). На прилавках радует глаз изобилие оранжевых фруктов. В голове сразу возникает вопрос: «Какие же выбрать?». И вот у прилавка на рынке завязывается диалог:

— Добрый день, почем мандарины? — спрашивает наш корреспондент я у женщины обслуживающая сразу несколько клиентов, все они покупают мандарины.

— А вам какие нужны, — кричит она в ответ?

— А какие есть? Мне-бы сладенькие и без косточек?

— Так вот смотрите самые оранжевые — испанские, 150 гривен за килограмм. На вкус как мед и без косточек. А вот еще турецкие мандарины сладкие и без косточек, — указывает продавщица на прилавок с ящиками.

И правда, мандарины выглядели красиво и были очень ароматными. Для тех, кто сомневается — с косточками они или нет, рядом лежит наполовину очищенный фрукт.

Откуда завозят мандарины в Украину?

Во время покупки мандаринов мы обычно смотрим на вывеску с ценником, где указана только страна производителя и очень редко сорт. Сами продавцы также не всегда дают нужную информацию о продукцию. На вопрос: «Какие мандарины сладкие и без косточек?», — просто показывают пальцем на фрукт. Поэтому мы подготовили для вас небольшой обзор сортов и производителей мандарин в Украине.

Испанские (ТМ Rubitar, Lica, Mademoiselle, San Lucar, Вollo) — продавцы говорят, что это сочные, сладкие и большие мандарины без косточек. Кожура у многих плотная, а плод среднего размера, цвет ярко-оранжевый. Такие мандарины часто покупают детям в качестве гостинца на праздники. Кстати, именно испанские производители чаще всех предлагают самый популярный сорт «Клементин» — считается самым вкусным. По форме они сплющены сверху и снизу, цвет — ярко-оранжевый. Кроме этого, испанские мандарины отличаются высокой стоимостью — в среднем от 119 до 150 гривен за килограмм.

Турецкие (ТМ Аyhan, Нilen, Gökalp, Нова) — обычно турецкие мандарины маленькие по форме, кисло-сладкие и с косточками. Однако на рынках утверждают, что у них в ассортименте только сладкие (это якобы гибрид клементина и танжело). Цвет у турецких мандарин — желтый или оранжевый, плоды небольшого размера, кожура тонкая, гладкая и блестящая, могут иметь немного семян. Это самые популярные и доступные в цене мандарины на рынках и в магазинах — в среднем от 58 до 120 гривен за килограмм.

Египетские (ТМ Fresh Citrus) — сочные мандарины с туговатой шкуркой, по цвету — оранжевые с зеленым оттенком, размер плодов средний, дольки сладкие с небольшой кислинкой, практически без косточек, очищается плохо. Сейчас египетские мандарины пользуются не особым спросом их можно купить — от 80 до 90 гривен за килограмм.

Грузинские (без торговой марки) — можно найти два сорта мандарин «Дубеш» и «Сатсума». Говорят, очень сладкие и сочные, но с большим количеством семян. Цвет у кожуры от зеленого до оранжевого, в зависимости от стадии созревания фрукта. Но даже когда кожура на вид еще кажется не зрелой, то внутри плод уже сладкий. Цена — от 65 до 90 гривен за килограмм.

В чем секрет вкусных мандарин?

Вкусные мандарины имеют насыщенный аромат — чем ярче запах, тем слаще плод.

Возьмите мандарин в руки — фрукт должен быть увесистым и немятой формы.

Качественный мандарин имеет упругую и гладкую кожуру, без темных пятен.

Покупайте мандарины в сезон — тогда они точно будут сочными и вкусными.

Не храните мандарины слишком долго (3-4 дня после покупки), тогда они теряют свой вкус, кстати, это фрукт лучше держать в холодильнике.

Как кислый фрукт сделать сладким?

Промойте мандарин, обсушите его бумажным полотенцем и поместите в микроволновку на 30 секунд, выставив максимальную мощность. После дайте мандарину остыть (можно подержать в холодильнике) и можете лакомиться. Если у вас нет микроволновки, залейте их водой с температурой 40 градусов и подержите так 10 минут. Затем отправьте мандарины в емкость с ледяной водой.