Октябрь по-одесски: фонтаны «трудятся» в полную мощь – фоторепортаж

Несмотря на то, что октябрь в разгаре, и даже уже наступил «календарный» отопительный сезон, в Одессе царит теплая погода. И одесские фонтаны не торопятся уйти на зимний отдых: они полноценно «трудятся».

Как отмечает корреспондент «Одесской жизни», в центре города работают все фонтаны – как большие, так и малые, словно перед концом сезона хотят поднять настроение одесситам.

Снова радует глаз в очередной раз починенный после атаки вандалов фонтан на Театральной площади, тихо струятся-журчат старинные фонтанчики-памятники…

Скоро они все «уйдут» на консервацию. Любуемся, пока благоприятствует погода.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о прогулке от Уголка Старой Одессы до памятника Пушкину, а также о том, как отдохнуть осенью в парке Победы.

Фото автора