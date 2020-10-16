Новости Одессы и Одесской области

Октябрь по-одесски: фонтаны «трудятся» в полную мощь – фоторепортаж

Октябрь по-одесски: фонтаны «трудятся» в полную мощь – фоторепортаж

Несмотря на то, что октябрь в разгаре, и даже уже наступил «календарный» отопительный сезон, в Одессе царит теплая погода. И одесские фонтаны не торопятся уйти на зимний отдых: они полноценно «трудятся».

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Как отмечает корреспондент «Одесской жизни», в центре города  работают все фонтаны – как большие, так и малые, словно перед концом сезона хотят поднять настроение одесситам.

Снова радует глаз в очередной раз починенный после атаки вандалов фонтан на Театральной площади, тихо струятся-журчат старинные фонтанчики-памятники…

Скоро они все «уйдут» на консервацию. Любуемся, пока благоприятствует погода.

Фонтан в Горсаду

Скульптура-фонтан «Петя и гаврик»

Фонтан на Соборной площади

Фонтан на Театральной площади

Фонтан Нимфа в Пале-Рояле

Фонтан-памятник «Дети и лягушка»

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о прогулке от Уголка Старой Одессы до памятника Пушкину, а также о том, как отдохнуть осенью в парке Победы.

Фото автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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