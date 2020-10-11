Октябрь по-одесски: как отдохнуть в парке Победы – фоторепортаж

В Одессе, несмотря на то, что на календаре уже октябрь, погода продолжает радовать теплом и ярким солнышком. Наслаждаясь последними теплыми деньками, горожане приходят в парк Победы.

В парке одесситы прогуливаются по аллеям, кормят птиц, катаются на велосипедах и лодках, устраивают пикники или просто отдыхают на лавочках.

Как сейчас здесь хорошо, смотрите в фоторепортаже “Одесской жизни”.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала об осенней прогулке от Уголка старой Одессы до памятника Пушкину.

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