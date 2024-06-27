Мария Палесика: пережила голодомор, ссылку, но поет и любит жизнь

Вышитые рушники меняли на хлеб

— Мне было шесть лет, когда нас отправили из родного села этапом за то, что мама не выработала 220 трудодней. Это был голодный 1947 год. Почему-то вспоминают только голодомор 1932-1933 годов. Сорок седьмой тоже был очень страшный. В те времена никто не был способен выработать столько трудодней, потому что люди были обессилены. Но маму, беззащитную вдову Анну Горбешко, внес в черный список председатель колхоза «Заря коммунизма» Макарий Печерский. Нас везли в вагонах, как скот, — вспоминает Мария Палесика.

Отец Герасим Бакуменко до Второй мировой войны был директором школы в Лабушной. В 1941 году исчез в Западной Украине, куда ездил менять одежду на хлеб. Такая же судьба постигла в 1947 году и старшую сестру Татьяну. Как рассказывает Мария, она тоже ездила с мамой, чтобы выменять хлеба, — весь сундук вывезли с вышитыми рушниками.

— Одна женщина вынесла нам поесть супа. А я уже не могла ложку в руках держать и жаловалась маме, что очень ложка тяжелая. А мама говорит: «Ешь, доченька, ешь, набирайся сил», — вспоминает женщина.

Потеряла маму

Тяжелая работа подорвала здоровье мамы. Целый год она была на лечении с пороком сердца. А потом у нее обнаружили онкозаболевание. Во время операции женщина умерла. А девятилетнюю Машу учительница отвезла в детский дом.

— В 1952 году нашла меня моя тетя и забрала в село Лабушное. Я училась очень хорошо. В селе окончила семилетку, а потом в Кодымской школе — девять классов, и пошла в райком комсомола просить путевку на Донетчину. Тогда было это модно. Мне хотелось зарабатывать деньги, купить хорошую одежду, потому что мы бедствовали, — говорит женщина.

Работала токарем и пела

Там она закончила школу рабочей молодежи и нашла свою любовь. Ее суженый работал в забое. Они поженились, а когда мужа призвали в армию, он отвез молодую жену к своим родителям в город Сумы.

— Я окончила техническое училище, работала токарем на машиностроительном заводе. Принимала участие в художественной самодеятельности — я очень люблю петь, — продолжает Мария Палесика.

Обладая широким голосовым диапазоном в четыре октавы, она мечтала стать оперной певицей. Но возможности учиться не было.

Муж пришел из армии, и они вернулись на Донбасс. Там родилась дочь. А через три года вернулись в Сумы. Она пошла на завод, а муж — на титановый комбинат. Получили квартиру. Тогда же Мария окончила музыкальную школу по классу фортепиано. А потом поступила на режиссерское отделение музучилища.

Казалось бы, жизнь улыбается женщине. Но не заладилось с мужем. А когда пожаловалась своей тете на невыносимую жизнь, та предложила ей переехать в село Лабушное.

Забрала дочь и пианино

— Я представила наш райский уголок. Речушку, в которой полощут ивы свои косы, желоб, вишневые сады, зеленые рощи. И так мне щемяще стало, что я забрала дочь, пианино и поехала к тете, — вспоминает Мария.

Женщина думала, что еще жива родительская хата, но увидела, что от нее ничего не осталось. Некоторое время пожив у тети, Мария с дочерью переехали в город Кодымы. Устроив дочь в детсад, женщина пошла на работу в межколхозстрой. Через три года получила квартиру, вышла замуж, родила сына. Но муж семью поменял на водку. Поэтому Мария забрала документы из музучилища и перешла на учебу в техникум газовой и нефтяной промышленности. Такой выбор сделала из-за того, что боялась потерять работу, потому что на руках двое детей.

Двадцать лет работала мастером завода железобетонных изделий, была депутатом горсовета четырех созывов и все это время не покидала сцену.

Ее голос завораживал. Она занимала первые места в конкурсах художественной самодеятельности.

«Господь благословляет меня»

Со временем тогдашняя заведующая отделом культуры Зоя Поронник, кроме участия в художественной жизни района, поручила ей ухаживать за парком культуры и отдыха. Парк стал ее детищем. Он и сегодня радует кодымчан роскошным убранством.

Долгое время Мария Герасимовна была участницей и руководительницей ансамбля «Незабудка».

Мария Герасимовна без сцены не представляла жизни. Поэтому когда два года назад вынуждена была оставить сцену, очень переживала.

— Теперь я привыкла. Имею курочки, огород, цветущую клумбу перед окнами. Дети мои живут за границей. А меня Господь благословляет на работу, — делится Мария.

Любовь к песне дает ей силы в 84 года быть счастливой, обладать шикарным голосом и радовать им друзей. Она любит петь во время работы, работая на огороде или по домашним делам. Любит жизнь и благодарит Бога за все.