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Новости Одессы и Одесской области

Одесские школы закрывают на карантин, садики – пока нет

Одесские школы закрывают на карантин, садики – пока нет

С 12 марта школы Одессы закрываются на карантин сроком на три недели. В детских садах вводится особый режим работы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор Департамента образования и науки Елена Буйневич.

В случае снижения опасности заболевания возможно восстановление учебного процесса ранее, отметила она. Вскоре на сайте департамента появятся ссылки на видеоуроки для школьников по текущим темам по основным предметам.

В дошкольных учебных заведениях вводится особый режим работы:

  •  родителям рекомендуется по возможности не вести ребенка в садик;
  • необходимо посчитать количество детей, родители которых не могут с кем-то их оставить и вынуждены вести в садик;
  • ввести жесткий контроль состояния здоровья детей при приеме в садик;
  • категорически запретить посещение садов работникам с признаками ОРВИ;
  • строго соблюдать требования противоэпидемического режима: санобработка, проветривание и тому подобное.

Напомним, с 12 марта из-за угрозы коронавируса по всей Украине объявили трехнедельный карантин.

Фото: ТСН

 

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