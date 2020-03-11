8 вопросов о коронавирусе: как не заболеть?

В Украине объявили трехнедельный карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Недостаток информации о заболевании порождает страх и панику. Поэтому мы решили выяснить, стоит ли готовиться к масштабной эпидемии, а также что поможет защититься, а что будет бесполезно в борьбе с китайским вирусом?

Готова ли Украина к эпидемии?

– Это точно не повод для паники. Но в Украине действительно более высокие риски, потому что наши лечебные учреждения просто не готовы. У наших медиков нет эффективных средств индивидуальной защиты, их не научили правильно ими пользоваться, – считает глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

В то же время в Кабмине уверяют, что медицинская система Украины готова реагировать на коронавирус. В стране есть 12 тысяч мест в инфекционных стационарах, 2 тысячи врачей-инфекционистов и 5 тысяч человек медперсонала. Также в больницах есть инфекционные боксы, система диагностирования и реанимации.

От заражения спасет маска?

Маски могут иметь частичный эффект. Но! Только в закрытых помещениях. На улице они совершенно бесполезны, так как вирус очень быстро рассеивается в воздухе. И по мнению инфекционистов, маску, скорее, должны носить те, кто уже инфицирован, а не здоровые люди.

Также существует два типа масок. Первый — маска «n95» – является респиратором и дает возможность фильтровать до 95% воздуха. Второй же тип — это простая хирургическая маска, которую сегодня ажиотажно скупают люди. Но она неэффективна, так как не может задержать вирус. Кроме того, большинство людей носят маски неправильно.

Как передается коронавирус?

В основном — воздушно-капельным путем: при кашле и чиханье.

Инкубационный период — в среднем 5-6 дней, но потенциально зараженных обследуют 14 дней.

На поверхностях COVID-19 может жить несколько часов. Если он вне живого организма с ним можно справиться с помощью дезинфицирующих средств: спирта, хлора.

Болеют только пожилые люди?

COVID-19 поражает всех людей, независимо от возраста. Однако, по статистике, пожилые люди больше подвержены заболеванию. Коронавирус у них протекает тяжелее и чаще приводит к летальному исходу.

Дети же, по статистике, заражаются реже, чем взрослые, однако и они в зоне риска. В провинции Хубэй из 44 тысяч заболевших – только 2,2% детей в возрасте до 19 лет. У детей болезнь протекает легче или вообще бессимптомно.

Коронавирус — это всегда смертельно?

Мы многого не знаем о COVID-19, однако на основе известных данных, вирус выглядит инфекцией умеренного типа: 2% фатальных случаев и примерно 18-20% людей могут иметь критическую степень течения болезни. Поэтому это не смертный приговор.

Чеснок, алкоголь, хлор защитят от вируса?

Нет. Спирто- и хлорсодержащие средства могут быть полезными для дезинфекции поверхностей, но они не погубят вирус, который уже попал в организм. Это же касается народных способов типа водки с перцем и чеснока.

Кроме того, не помогут в уничтожении COVID-19 сушилки для рук и ультрафиолетовые лампы.

А для лечения неэффективны антибиотики и вакцины от пневмонии.

Как не заразиться коронавирусом?

Необходимо мыть руки с мылом не менее 20 секунд или со средствами для дезинфекции, содержащим 60% спирта.

Соблюдайте дистанцию – не менее 2 метров от человека с симптомами простуды.

Не касайтесь руками глаз, носа, рта.

Мойте поверхности со средствами дезинфекции. Коронавирус могут убивать: отбеливатель, хлор, растворители, 75% этанол, уксусная кислота и хлороформ.

Кашляйте/чихайте на внутреннюю часть локтя.

Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты. Пока нет научного подтверждения, что противовирусные средства предотвращают заражение коронавирусом. Антибиотики вообще не уничтожают вирусы, а действуют только против бактерий.

Тем, кто находился в Китае или контактировал с людьми, которые вернулись из КНР в последние 14 дней, нужно позвонить на горячую линию, чтобы получить информацию о дальнейших действиях: 0-800-505-201.

Как отличить коронавирус от простуды?

Скорость. Коронавирус развивается внезапно. Симптомы ОРВИ приходят постепенно.

Температура. При коронавирусе температура тела может достигать 39,5 градусов. Максимальная температура при простуде — около 38 градусов.

Сухой кашель — один из главных симптомов COVID-19. Кашель может быть несильным, но утомительным и человеку трудно откашляться. Простудный кашель, как правило, влажный.

Также следует обращать внимание на одышку, тахикардию и боль в груди и горле.

Маска своими руками

Если маска все-таки придает вам больше уверенности, но в аптеках и магазинах это средство защиты уже не найти — предлагаем вам вспомнить школьные уроки гражданской защиты и сшить ватно-марлевую повязку самостоятельно. Это, конечно, не панацея от COVID-19, но при ОРВИ и обыкновенных штаммах гриппа может помочь.

Фото: ТСН

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