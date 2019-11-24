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Новости Одессы и Одесской области

Одесский зал славы: Борис Гроссер – французский художник с одесскими корнями

Одесский зал славы: Борис Гроссер – французский художник с одесскими корнями

Мы продолжаем публиковать материалы из серии “Одесский зал славы” и знакомить вас с нашими знаменитыми земляками.

Одессит Борис Гроссер в 1903 году поступил в Одесское художественное училище, а после его окончания изучал изобразительное искусство в Петербурге, Мюнхене и Париже.

Большую часть своей жизни Гроссер работал художником-декоратором. В родном городе он создавал декорации к антрепризе Севастьянова, оформлял книги для издательства «Омфалос» и Южнорусского общества печатного дела, сотрудничал с газетой «Театр» и участвовал в разнообразных городских выставках.

После установления советской власти в 1920 году Борис уехал жить в Париж. Там по приглашению лучших европейских издательств он оформлял книги известных авторов.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала о таких известных одесситах, как Михаил Вайнберг, Владимир Цесевич, Николай Зелинский, Лев Ценковский.

По материалам Всемирного клуба одесситов «Они оставили след в истории Одессы»

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