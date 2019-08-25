Одесский зал славы: одессит Зелинский изобрел противогаз

Наш город дал миру множество талантов в области искусства, спорта и науки. Однако имена многих из них мало кому известны. А ведь среди них были те, кто первым осуществил самые невероятные идеи, спас мир от страшных заболеваний или совершил серьезные открытия.

Николай Зелинский считается создателем научной школы, одним из основоположников органического катализа и нефтехимии. Он наиболее известен как создатель активированного угля и изобретатель первого эффективного противогаза.

Окончил одесскую Ришельевскую гимназию, а затем естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета. Талантливого студента оставили при вузе, а затем направили в Германию. Здесь он занимался в лабораториях выдающихся немецких химиков. Вернувшись на родину, Зелинский был назначен приват-доцентом по кафедре химии Новороссийского университета, защитил докторскую диссертацию.

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Фото из архива “ОЖ”