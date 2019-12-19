Стамбульский парк сказочно преобразился

Одесситы уже привыкли, что в каждый Новый год на Думской площади за главной городской елкой красуется сказочный городок. В основном, его «заселяют» животные и существа, являющиеся символами того или иного года по Восточному календарю.

В этом году Думская площадь перед Новым годом «лишилась» своих привычных героев. Впрочем, беспокоиться по этому проводу нет никаких причин. Всех любимых светящихся животных и существ вы встретите, если пройдетесь по Стамбульскому парку, где они, по-прежнему переливающиеся огоньками, теперь поселились на свободе.

Благодаря такому волшебному нашествию, Стамбульский парк и сам совершенно преобразился, превратившись в сказочное царство на открытом воздухе. Смотрится, как минимум, оригинально. И уж, во всяком случае, очень празднично.

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