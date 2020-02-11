Преображенский парк: какие преображения обещают одесситам

Уже даже трудно подсчитать, сколько раз «стоял вопрос» о создании мемориального комплекса (музея под открытым небом, парка-мемориала и так далее) на месте уничтоженного Первого христианского кладбища, то есть, сегодняшнего Преображенского парка. Идея родилась еще в 1995 году при Эдуарде Гурвице.

На аппаратном совещании в мэрии эта тема снова была озвучена, одесситам рассказали, какие же изменения ожидаются в Преображенском парке на этот раз.

Первым делом здесь, как нам обещают, появится целый интерактивный мемориальный комплекс. Кроме того, Преображенский получит новое арт-пространство, а возле будущего нового входа в Одесский зоопарк появятся топиарные (созданные из растений) фигуры.

Мемориал

Как сообщила глава департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова, будущий мемориальный комплекс, посвященный захороненным на Первом христианском кладбище наших предков, «будет открытым, как в Берлине — в виде плит, создающих лабиринт». На плиты будут нанесены имена людей, захороненных в свое время на кладбище. Интерактивная панель будет создана для того, чтобы можно было ознакомиться с информацией о них.

Свой Зеленый театр

Бывшая танцплощадка парка, созданная здесь в советские времена, станет арт-пространством. Там даже обещают создать амфитеатр. Будущее новое арт-пространство на аппаратке было даже названо «уменьшенным вариантом Зеленого театра». Рядом расположится большая детская площадка.

Входы-выходы

Предполагается также полностью привести в порядок входы в Преображенский — как со стороны ул. Мечникова, так и со стороны Новощепного ряда (речь идет о концепции единого пространства со входом в находящийся по соседству городской зоопарк).

А со стороны ул. Водопроводной должна появиться площадка для парковки 150 автомобилей.

Что сегодня?

На сегодняшний день Преображенский парк — это зона «контрастов». Войдя в него с ул. Преображенской, видим: плитки-скамейки-уют. Здесь гуляют с детьми, имеется несколько работающих ларьков, кафешка.

Далее — уже успевшее стать скандальным из-за вырубки деревьев строительство новой входной группы Одесского зоопарка.

А все остальное — как рассказывала «Одесская жизнь» еще осенью прошедшего года: давным-давно неработающий тир, руины, развалюхи и прочие «нехорошие» места.

Ждем преображений…

Фото из открытых источников и Марии Котовой

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