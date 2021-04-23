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Одесский Новый базар в предпасхальных тонах (фоторепортаж)

Одесский Новый базар в предпасхальных тонах (фоторепортаж)

Одесский Новый базар уже расцвел предпасхальными красками. Дождь-не дождь, «красная» у нас сегодня зона или еще какая, а к праздникам люди готовятся.

На базаре продается верба (именуется исключительно «вербочкой»), и уже появились первые упакованные «по-богатому» куличи, которые куличами в Одессе никто не называет. Значит, «паски-пасочки». В среднем по 130 грн за штучку. Правда, «штучка» большая, пышная и шикарно украшена.

Кто-то реагирует бурно-радостно: «Ой, уже паски продают!.. Ну да, уже и праздник совсем скоро».

«Не слишком рано ли стали продавать пасочки?» – слышится у магазинчиков-контейнеров и прочих торговых точек.

Звучат мнения, что «они же через неделю сухарями станут». Тут же следуют опровержения от продавцов и знающих людей: «Ничего с ними за неделю не сделается. Простоят, как миленькие. Они и месяц простоят». Про «месяц простоят» слышатся разнообразные сомнения. Здесь же торгуют «собратьями» наших пасочек – праздничными кексами и штолленами.

Новый рынок предпасхальный, паски

Новый рынок предпасхальный, кекс и штоллен

Народ, как обычно, пускается в раздумья: «Готовые покупать или самим испечь?». Те кто останавливается на решении «лучше готовые», приходит к выводу, что «купим, но не сегодня, позже другие будут – подешевле».

Особого ажиотажа пока нет. А вот предпасхальный ассортимент богатейший. Яйца в самой широчайшей ценовой политике, посыпалки-украшалки для будущих кулинарных творений – одноразовые формы для них привлекают разноцветьем и дизайном.

Новый рынок предпасхальный, формы

Новый рынок предпасхальный, посыпка

Что касается яиц, то и тут тоже на сегодняшний день наблюдается полнейшее их разнообразие. Для будущей яичной красоты на пасхальном столе тоже все продумано и имеется в огромном ассортименте – и все виды красок, и гирлянды наклеек, и самые разные советы «по дороге» и «по ходу», как можно и нужно сделать яйцо неповторимо красивым.

Изюм для тех хозяек, которые сами пекут пасочки по «единственно верному рецепту» – всех видов и цветов: от нежнейших тонов охры до черного. Предпасхальная цена изюмчика на Новом базаре – от 70 до 120 грн.

Новый рынок предпасхальный, изюм

Все остальное из серии «испеки сам» – тоже в огромном ассортименте. И все выложено так, чтобы встретилось вам прямо по ходу, как еще одно напоминание, что Пасха – совсем скоро.

Тренд дня – шоколадные яйца (не путать с «киндерами») в наборах в цветной фольге и другой цветной «одежде». Они большие и не очень, порой с «картинками», в упаковках с самым разным количеством – и по 10 штук, и больше. Так и зовутся – «пасхальные яйца».

Яркие шоколадные пасхальные наборы для детей ничем не «беднее» новогодних. Обычно шоколадные яйца в них соседствуют с шоколадным зайцем.

Новый рынок предпасхальный, яйца шоколадные

Новый рынок предпасхальный, набор с зайцем

Пасхальные полотенца, поражающие цветовыми решениями и тематикой с наилучшими пожеланиями продаются чуть ли не каждом шагу.

А еще можно приобрести пасхальные корзины всех размеров и форм: цена на них начинается со 150 грн и взлетает все выше и выше. Впрочем, можно выбегать и немного дешевле: вы ж на базаре!

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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