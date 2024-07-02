Одеські майстри частково «відреставрували» історичний будинок, що постраждав від обстрілу (фото)

Лютеранський провулок… Тут знаходиться відомий одеський будинок «з ілюмінаторами». Він постраждав від ударної хвилі внаслідок російської агресії. Це сталося у серпні минулого року. Так от, історичний будинок тепер – з гарною новиною.
Майстри команди «1000 дверей Одеси» представили перший відтворений в Одесі дерев’яний люнет під’їзду цього будинку. Той самий люнет, що став жертвою ударної хвилі.
«Команда «Тисячі дверей Одеси» створила точну копію автентичного люнета під’їзду прибуткового будинку Петра Балашева, збудованого у 1899 році», – повідомляють майстри.
«Одеське життя» писала про цей будинок з круглими вікнами (тому й зветься «з ілюмінаторами»). Будівля будувалася архітектором Поповим як дохідний будинок. Його власником, як і ділянки, був тоді Петро Балашев.
Завдяки меценатам майстри «1000 дверей Одеси» дбайливо повторили віконну коробку, обидві віконні стулки та декоративні планки, змонтували скло та повернули гармонію архітектурі будівлі.
Нагадаємо, ще до війни майстри-реставратори відновили старовинний розпис у будинку з ілюмінаторами і відреставрували старовинні двері.
Фото – 1000 дверей Одеси, фото будинку (2021 року) – авторки