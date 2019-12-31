В Одессе увековечили кота Ваську и его любимые кильки в томате

В предпоследний день года, при холодной ветреной погоде, на одесской Кошачьей тропе появилось милейшее хвостатое существо — Кот Васька, поедающий кильки в томате.

Кот Васька увековечен на углу улиц Польской и Греческой, у ресторана «Бабель Фиш». В общем, известная тема «Кот и рыба» соединились вместе.

Васька — тринадцатое кошачье творение одесского скульптора Татьяны Штыкало, чья недавняя первая персональная выставка (отнюдь не «кошачья») приятно поразила одесситов. Кстати, кота только-только открыли, но он уже успел получить прозвище «Василий Тринадцатый. Счастливый».

Как рассказывает Таня, прототип скульптурного (полимерного!) Васьки зовется точно так же.

Это уличный кот, умеющий так искусно «ныкаться», что просто поразительно. Он как бы появляется из ниоткуда, поедает оставленную ему еду, и тут же «испаряется» в никуда. Обожает, понятное дело, мелкую рыбешку.

— Всегда было интересно наблюдать, как коты умеют доставать лапкой еду из мисочки и искусно отправлять ее в рот, — улыбается Таня.

Именно этот момент из кошачьей жизни показан в умилительной скульптуре. Пока Таня рассказывает об очередном творении, Васька, как ему и положено по классике, «слушает да ест», и сразу же вызывает улыбку. Еще бы! И сам красавец с характером, ну а что касается «кильки в томате», то и говорить нечего. Вот уж, в самом деле, соединила наша Таня две вечные темы, спасибо ей огромное!

Итак, еще один скульптурный кот восседает себе на одесской улице, а скульптор, тем временем, уже надевает на Васькину голову зимнюю собственноручно связанную шапочку — чтобы не замерз. Вообще восторг!

Счастливой котоскульптурной судьбы, Васька!

Напомним, в Одессе есть целая “Кошачья тропа” из скульптур одесских хвостатиков.

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