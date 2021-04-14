Одесские истории: несколько фактов о Лузановке (видео)

Ранее на месте Лузановки находилось античное поселение, основанное жителями Ольвии. Известно даже его название – Гавань Асиаков.
Местность, где сейчас расположена Лузановка, представляла собой песчаную косу, которая отделяла Куяльницкий лиман от Черного моря. В 1691 году именно в районе Лузановки произошла историческая битва между казаками, которыми командовал Семен Палий, и татарами.
Первым «законным» владельцем земель в этих местах стал Афанасий Кесоглу, грек-бургомистр, который занимался заселением молодого города, а позже стал одним из руководителей самоуправления Одессы. После смерти Кесоглу его владения перешли к вдове Кассандре Ивановне, одна из внучек которой, Наталья, вышла замуж за Фому Лузанова. Фома Петрович был участником войны против Наполеона. Кроме военной службы, он числился при главном генералитете, а также был личным представителем генерал-губернатора Новороссийского края Михаила Воронцова в Одессе.
В 1819 году за верную службу император подарил Лузанову землю между морем, Куяльницким и Хаджибейским лиманами. Генерал выстроил там поместье, и вскоре все прилегающие земли стали называть Лузаново или Лузановкой. Эти владения находились на месте нынешнего Лузановского парка…
Хотите знать больше? Смотрите наше новое видео.
А почитать о Лузановке можно ЗДЕСЬ.
Ранее мы рассказывали, как в Одессе обучали детей в XIX веке, а также как появился первый городской детсад.
Фото: viknaodessa.od.ua