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Одесские истории: как обучали детей в XIX веке (видео)

Одесские истории: как обучали детей в XIX веке (видео)

Поначалу школьное образование было недоступно одесситам. Поэтому они занимались этим дома с помощью французских гувернанток и гувернеров. Еврейские дети получали образование в хедерах – школах для бедных еврейских детей.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Но в 1812 году в Одессу прибыл из Франции иезуит аббат Николь, который и прибрал к рукам всю учебно-воспитательную работу в городе, в том числе и в хедерах. Дело в том, что, желая польстить генерал-губернатору дюку де Ришелье, Николь открыл в Одессе сразу два рассадника просвещения: Ришельевский лицей и Дюковский хедер.

В Ришельевском лицее обучались только юноши, но в городе уделялось внимание и просвещению девушек. Так, в 1835 году городское «Девичье училище» было смело превращено в «Женский благородный институт». Кстати, именно тогда впервые появилась единая форма для учениц, которую, между прочим, придумал Людовик ХIV ещё для знаменитого пансиона Сен-Сир…

Хотите знать больше? Смотрите новое видео от «Одесской жизни»:

Более подробно о системе образования в Одессе XIX века можно почитать ЗДЕСЬ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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