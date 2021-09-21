Одесские истории: блеск и нищета первых дам Одессы

Мы хорошо помним и ценим заслуги одесских градоначальников и губернаторов, каждый из которых внес свою лепту в развитие города. Но об их личной жизни мы знаем слишком мало, а ведь жены многое определяли в жизни исторических деятелей.

Одни из этих дам них любили Одессу, другие предпочитали сюда не приезжать, но тем не менее, вольно или невольно, оказывали влияние на все, чем по долгу службы занимались их мужья.

Елизавета Ланжерон не хотела жить вдали от Одессы

Александр Ланжерон — французский эмигрант, военачальник, генерал-губернатор Новороссии. При нем в Одессе было введено порто-франко, появились первая газета, ботанический сад, Ришельевский лицей.

Ланжерон был женат трижды. Первая жена маркиза де Вопалье отказалась уезжать из Парижа, когда Ланжерон поступил на русскую службу. Вторая жена Анастасия Трубецкая была очень некрасива, но сказочно богата, и Ланжерон признавался, что «женился на дереве», имея в виду ее родословную. Третий раз Ланжерон женился уже будучи губернатором — на Елизавете Бриммер, дочери полковника, которая была моложе на 36 лет.

Хоть его молодая жена и была красива, она совершенно не умела общаться, поддерживать разговор и не отличалась утонченным вкусом. Лицо у нее постоянно было угрюмым, а взгляд мог заморозить даже пламя. Разговаривала она мало и неохотно, и казалось, что не нуждается ни в любви, ни в дружбе. Современники даже не пытались искать в ее жизни какие-то интрижки: любые сплетни, словно о скалу, разбивались о ее неприятный нрав и железную верность мужу.

А вот разлуку с любимой Одессой Елизавета Адольфовна переносила очень тяжело. Когда Ланжерон уехал в Сен-Жерменское поместье, она с первых же дней стала заводить разговоры о возвращении в родной город, и не успокоилась, пока не начались сборы в обратную дорогу. Ланжерон вынужден был вернуться в Одессу, хотя уже и не состоял здесь на службе.

После смерти мужа Елизавета безвыездно жила в Одессе, и от тоски стала беспробудно пить. У входа в дом Ланжерона стояли две пушки, подарок императора Александра І. По свидетельству Скальковского, напиваясь, Елизавета «садилась на одну из пушек и кричала благим матом». Умерла она в 74 года и была похоронена на Первом христианском кладбище.

Ранее мы рассказывали о генерал-губернаторе Новороссии и Бессарабии Павле Коцебу.

Ариадна Папудова покорила Ротшильда

Константин Папудов — купец первой гильдии, занимался хлебной торговлей. Был городским головой Одессы с 1842 по 1845 год.

Папудов был женат дважды: первая его жена была гречанкой, и вторая, Ариадна, также происходила из греческой семьи. Она обладала красотой и умом, что считалось редким сочетанием для женщины. Замуж ее выдали, когда ей было 20 лет, а ее мужу 47 лет. Из-за большой разницы в возрасте Папудов сквозь пальцы смотрел на то, что его жена всегда была в центре мужского внимания. Тем более что вела она себя всегда безупречно.

Ариадна Евстратьевна получила прекрасное образование, хорошо пела и танцевала, обладала отменным вкусом. В Одессе Ариадна Папудова была хозяйкой крупнейшего светского салона, куда на балы приглашали по 500-700 человек. А в Париже она давала концерты, исполняя русские романсы и итальянские оперные арии. Эти выступления пользовались бешеным успехом у французов.

Во время Крымской войны дела Папудова пошатнулись, и он уехал в Париж. Здесь в опере Ариадну увидел барон Ротшильд и влюбился в нее без памяти. Узнав, что дела ее мужа идут из рук вон плохо, он помог Папудову решить кое-какие деловые вопросы. А своей даме сердца подарил на память особняк принца де Саган на Елисейских полях. Был ли у Ариадны роман с американским миллиардером, неизвестно, а вот подаренный дворец оказался весьма кстати. Перед возвращением в Одессу Папудовы продали особняк, а с собой увезли только двери из красного дерева — настоящее произведение искусства. В каждую из них были вмонтированы фарфоровые медальоны с «галантными сценами», кисти французского художника Антуана Ватто.

Варвара Казначеева брала взятки

Александр Казначеев — правитель канцелярии новороссийского наместника графа Воронцова, был назначен Таврическим губернатором. С 1848 по 1854 год руководил Одессой.

Казначеева современники любили и отзывались о нем как о бескорыстном, добродушном и справедливом человеке, радушном и гостеприимном хозяине. Перед войной 1812 года в Петербурге он познакомился с княжной Варварой Волконской и женился на ней.

Трудно было представить себе более неромантическую пару. Как вспоминали современники, Варвара Дмитриевна была «чрезвычайно толста и кривобока, и неприятное лицо ее было ничто перед неприятным ее нравом». В обществе жену Казначеева недолюбливали, но побаивались. Она невероятно гордилась своим происхождением, считая остальных дворян чуть ли не плебеями. Постоянно была чем-нибудь недовольна, а козни строила в лучших традициях дворцовых интриг. Волконская откровенно не выносила других женщин, однако с графиней Воронцовой вела себя льстиво и угодливо. Мечтала создать литературный салон и устраивала собрания, на которые пыталась привлечь и Пушкина, но он посещал ее «салон» неохотно.

В дела мужа Варвара Дмитриевна вмешивалась совершенно беспардонно, и частенько даже приказы диктовала вместо него. Но самым неприятным было то, что за спиной мужа она бесцеремонно брала взятки. Случалось, что ничего не подозревающий Казначеев подписывал распоряжения, за которые его жена уже получила деньги. Волконскую ненавидели все — как в Одессе, так и в Москве, а вот Александра Казначеева очень любили.

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Мария Маразли вышла замуж в 45 лет

Григорий Маразли — городской голова Одессы с 1878 по 1895 год. При нем появились городской театр, первая конка, памятник Пушкину и художественный музей.

Маразли до седых волос вел свободный образ жизни и не чурался женщин, за которыми умел красиво ухаживать. Женился он, когда ему исполнилось 72 года, правда, и его невеста была не первой молодости — ей было 45 лет. Эта женитьба вызвала страшный скандал: ведь «невеста» была замужем за председателем Одесского коммерческого суда Павлом Кичем.

Маразли познакомился со своей будущей женой Марией Кич более 30 лет назад, на одном из домашних спектаклей, и вскоре поползли слухи об их романтических отношениях. Более того, с момента их знакомства карьера мужа Марии стала стремительно двигаться вверх, однако был ли к этому причастен Маразли, современники могли только догадываться. Со временем отношения городского головы и жены председателя суда становились все более заметными. Когда скрывать это стало невозможным, Павел Кич дал жене развод, взяв вину на себя, а Маразли женился на ней.

Мария Фердинандовна была верной помощницей Маразли — много лет состояла заместительницей председателя Одесского отделения Российского общества защиты женщин, помогала мужу в руководстве Обществом содействия физическому воспитанию детей и защиты от жестокого обращения и вредной их эксплуатации.

После смерти Маразли его вдове пришлось туго. В 1917 году ее выселили из семейных апартаментов и поселили в дворницкой в доме на углу Пушкинской и Ланжероновской. Позже она уехала в Грецию, затем во Францию, и умерла в Ницце в 1945 году.

Анастасия де Рибас обладала непростым характером

Женой де Рибаса была Анастасия Соколова. Она имела весьма запутанную биографию и прозвище Бэби, которое дали ей при дворе. Екатерина II настолько благоволила к ней, что во время родов исполняла при Анастасии обязанности повивальной бабки.

Характер у жены де Рибаса был неуравновешенный, и современники рассказывали о «припадках бешенства Рибасши». Узнав о романе мужа с императрицей, Анастасия затаила обиду и перестала сопровождать его в поездках в Одессу. До преклонного возраста у нее не было ни одного седого волоса, а о ее похоронах писали: «Вчера хоронили старуху Рибасову. Ей было 89 лет, а все еще была бодра, жива и одевалась как щеголиха за 50 лет».

Ранее мы рассказывали о том, как в ХІХ веке в Одессе организовывал и уличное освещение.