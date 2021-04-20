Одесские истории: как в Южную Пальмиру пришло электричество (видео)

Впервые использовать электричество для освещения Одессы попытались еще в 1880 году: на Приморском бульваре установили 10 фонарей со свечами Яблочкова. Но эта попытка оказалась неудачной. Неудачами закончились попытки электрификации пивоваренного завода Енни, мельницы Вайнштейна и другие менее масштабные проекты.

Только в 1884 году на организованной в Одессе выставке две иностранные фирмы широко использовали электричество для освещения территории и павильонов.

Первая электростанция в Одессе (ЦЭС-1) была построена в 1887 году венгерской фирмой на улице Старопортофранковской. От нее к Оперному театру протянули двухпроводную воздушную линию длиной 2,5 километра. Кроме главного театра Одессы, к линии электропередачи были подключены 600 ламп частных абонентов. Из них самым крупным потребителем был «Гранд-отель», который освещали целых 300 ламп. Стоимость электроэнергии тогда составляла 2,2 копейки за час работы 16 ваттной лампочки.

Одесская ЦЭС-1 стала первой в Российской империи электростанцией переменного тока, и за одесским «электрическим опытом» стали обращаться со всей Европы.

Больше подробностей – в нашем новом видео. А почитать об электрофикации Одессы можно ЗДЕСЬ.

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Фото из открытых источников