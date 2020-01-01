Этот день в Одессе: как освещали улицы города

1 января 1811 года на улицах Одессы появились первые масляные фонари. До этого передвигаться по городу после захода солнца было невозможно. Если в ясные ночи улицы освещала луна, то при пасмурной погоде увидеть ничего было нельзя даже на расстоянии вытянутой руки.

Существует легенда, что Ришелье, которому надоела беспросветная тьма, приказал выносить на улицу лампы из собственного дома. Так это было или нет, неизвестно, однако наружное освещение на улицах Одессы совершенно точно появилось благодаря Дюку.

Первоначально улицы Южной Пальмиры освещали две сотни фонарей, которые Ришелье приказал установить в «лучших частях города». Чтобы «включить» их, в плошки наливали растопленное сало и поджигали его. Горели фонари с семи часов вечера и до полуночи.

Свет первых фонарей был неверный и слабый, да еще стояли они на большом расстоянии друг от друга. С течением времени сало заменяли поочередно конопляным маслом, смесью спирта и скипидара, а также керосином.

В 1866 году по приказу генерал-губернатора графа Коцебу в Одессе появились газовые фонари. Концессию на их устройство получил бельгиец Ридингер. Количество фонарей в городе за 55 лет увеличилось в десять раз. Теперь по ночам улицы Одессы освещали 2142 фонаря и один газовый рожок. Ведали этим специально обученные фонарщики, которые с наступлением темноты выходили на улицы с лестницами и спичками.

Во время аварий, когда газовая труба лопалась, городские улицы наполнял едкий запах. Место аварии тут же оцепляли пожарники, и дежурили до тех пор, пока опасность не была устранена. Главной их обязанностью было следить за тем, чтобы прохожие не курили и не зажигали спички.

Фото: odessa.net.ua

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