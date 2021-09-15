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Одесские истории: как Рошешуар сделал подарок Ланжерону

Одесские истории: как Рошешуар сделал подарок Ланжерону

В середине сентября 1819 года граф Луи Рошешуар прислал в подарок одесскому губернатору Александру Ланжерону мраморный бюст Ришелье

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Рошешуар был племянником и приемным сыном Эммануила Ришелье. Он приехал в Одессу, когда ему было всего 14 лет, и стал вторым адъютантом своего дяди-губернатора. Граф Рошешуар занимался хозяйственными вопросами и многое сделал для города. Когда Ришелье уехал во Францию, Рошешуар последовал за ним, где стал военным комендантом Парижа.

Луи Рошешуар племянник Ришелье

Луи Рошешуар – племянник Ришелье

Вскоре Ришелье заказал одному из французских скульпторов небольшую мраморную скульптуру, для которой сам же и позировал. Имя автора скульптуры точно установить не удалось, так как одни источники называют французского скульптора Башиеля, другие склоняются к тому, что это был Рютиель.

Луи Рошешуар, так же, как и Ришелье, никогда не забывал об Одессе и долгое время вел оживленную переписку с Ланжероном. И вот в сентябре 1819 года, когда бюст Ришелье был готов, Рошешуар прислал его в подарок губернатору и одесситам. В сопроводительном письме он просил принять его в качестве дара жителям Одессы, и заметил, что гордится этим даром, который связал его «имя с именем того, память о котором никогда не погибнет».

Ланжерон поставил мраморный бюст у себя в кабинете, а затем приказал перенести его в зал городской думы, где он простоял более 100 лет. После революции, в начале 1920-х годов, скульптура бывшего одесского губернатора исчезла в неизвестном направлении. И только через сорок лет сотрудники Художественного музея обнаружили бюст у себя в запасниках. Они решили, что это изображение «какого-то адмирала» и передали скульптуру в Морской музей. Здесь пришли к выводу, что это скульптурный портрет Ришелье, и включили его в постоянную экспозицию. Затем долгое время скульптура «путешествовала» вместе с экспозицией, пока не попала в музей Одесского порта имени де Волана.

Источники: hor.net.ua, ukraina.ru

Ранее мы рассказывали о том, как граф Рошешуар высаживал в Одессе деревья и спал на мешке с деньгами.

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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