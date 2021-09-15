Одесские истории: как Рошешуар сделал подарок Ланжерону

Рошешуар был племянником и приемным сыном Эммануила Ришелье. Он приехал в Одессу, когда ему было всего 14 лет, и стал вторым адъютантом своего дяди-губернатора. Граф Рошешуар занимался хозяйственными вопросами и многое сделал для города. Когда Ришелье уехал во Францию, Рошешуар последовал за ним, где стал военным комендантом Парижа.

Вскоре Ришелье заказал одному из французских скульпторов небольшую мраморную скульптуру, для которой сам же и позировал. Имя автора скульптуры точно установить не удалось, так как одни источники называют французского скульптора Башиеля, другие склоняются к тому, что это был Рютиель.

Луи Рошешуар, так же, как и Ришелье, никогда не забывал об Одессе и долгое время вел оживленную переписку с Ланжероном. И вот в сентябре 1819 года, когда бюст Ришелье был готов, Рошешуар прислал его в подарок губернатору и одесситам. В сопроводительном письме он просил принять его в качестве дара жителям Одессы, и заметил, что гордится этим даром, который связал его «имя с именем того, память о котором никогда не погибнет».

Ланжерон поставил мраморный бюст у себя в кабинете, а затем приказал перенести его в зал городской думы, где он простоял более 100 лет. После революции, в начале 1920-х годов, скульптура бывшего одесского губернатора исчезла в неизвестном направлении. И только через сорок лет сотрудники Художественного музея обнаружили бюст у себя в запасниках. Они решили, что это изображение «какого-то адмирала» и передали скульптуру в Морской музей. Здесь пришли к выводу, что это скульптурный портрет Ришелье, и включили его в постоянную экспозицию. Затем долгое время скульптура «путешествовала» вместе с экспозицией, пока не попала в музей Одесского порта имени де Волана.

Источники: hor.net.ua, ukraina.ru

Ранее мы рассказывали о том, как граф Рошешуар высаживал в Одессе деревья и спал на мешке с деньгами.