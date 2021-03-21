Одесские горы: мифы и легенды (видео)

Одесса – не самая горная местность, но три вершины в городе есть, и все они овеяны мифами и легендами.

Чумка – самая «молодая» города. Это, скорее, холм, или даже курган. Согласно одной из версий, на этом месте ранее было чумное кладбище, возникшее во время эпидемии чумы в 1812 году. По другой версии, Чумка возникла после эпидемии 1829 года и в ней находится всего несколько чумных захоронений.

Жевахова гора – 40 метровая глиняная возвышенность, которая находится между морем и Куяльницким лиманом. Свое название она получила в честь ее владельца Ивана Жевахова (Джавахишвили). До ее освоения, местные казаки называли гору «Длинной Могилой». Эта местность была всегда загадочной. Сейчас Жевахова гора стала любимым местом сбора любителей проведений всевозможных древних обрядов, а также именно над ней местные жители периодически замечают НЛО.

Шкодова гора состоит из ракушечника. Она находится недалеко от Хаджибеевского лимана, между Кривой балкой и селом Усатово. Название горе дали чумаки. Оно происходит от слова «шкода» – порча.

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Фото Юлии Сущенко