Одесские газеты 100 лет назад: Плененный пароход, взрыв в центре города и узаконенный грабеж

Одесса всегда была особым городом, а события, которые она переживала, занимали не только ее жителей, но и столичную публику. Газеты пристально следили за всем, что происходило в нашем городе, обсуждали, перенимали опыт, пусть даже не всегда положительный.
При обследовании причин оползней берега моря между дачами «Ланжерон» и «Отрада» возник вопрос, существует ли какое-либо поступательное движение по направлению к морю всего материка, на котором расположен гop. Одесса… Городская управа весьма серьезно отнеслась к такому предположению и… согласилась с пожеланием образовать особую комиссию…»
«Одесский листок», 5 июля 1913 года
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Утром предупрежден побег из тюрьмы важного политического. Одевшись в солдатское платье, политический успел пройти двое охраняемых стражей ворот. Надзиратель, стоявший у ворот, обратил внимание на слишком белое лицо солдата… Обнаружилось, что это анархист Любарский, обвиняющийся в тяжком преступлении».
«Санкт-Петербургское телеграфное агентство», 5 июля 1907 года
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Близ Одессы, в с. Ясски, удар молнии попал в здание земской школы в то время, когда там находилась семья учителя. Все здание школы моментально вспыхнуло и сгорело дотла; семью учителя с трудом удалось извлечь из горевшего здания».
«Раннее утро», 7 июля 1915 года
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Приведен в Одессу турецкий пароход «Итшихад», захваченный нашими миноносцами на пути из Констанцы в Константинополь с грузом керосина и зерновых продуктов».
«Русское слово», 14 июля 1916 года
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Город взволнован страшной катастрофой, произошедшей сегодня в центре города. В густо населенном беднотой трехэтажном доме Абрамовой, на Арнаутской улице, взорвана квартира, в которой была устроена анархистами фабрика бомб. Взрыв… сопровождался большим числом убитых и раненых, был слышен во всем городе и вызвал панику».
«Русское слово», 14 июля 1907 года
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К целому ряду богатых лиц явились группы солдат и матросов, во главе с офицерами и штатскими, по-видимому, банковскими служащими, и предъявили требование подписаться на заем свободы. Явившиеся обнаружили подробное знакомство с состоянием счетов посещаемых лиц и размерами их добровольной подписки. Предъявляемые требования колеблются от 3 миллионов до 25.000 руб… Посещения носят явно планомерный и обдуманный характер».
«Новое время», 14 июля 1917 года
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Вчера, в 7 час. вечера, мимо города пронесся воздушный шар, выпущенный в Одессе местным военным аэроклубом под управлением Бандершкруфа. Шар благополучно спустился в Бендерском военном лагере, пролетев 130 верст».
«Русское слово», 21 июля 1908 года
Много интересных фактов из жизни Одессы прошлого века вы можете узнать из предыдущего выпуска 100-летних новостей.
Фото с сайта Одесской национальной научной библиотеки