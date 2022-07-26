Одесские газеты 100 лет назад: Плененный пароход, взрыв в центре города и узаконенный грабеж

Удар по порту Одессы; Что ждет Украину в войне; Плавучий дом для беженцев: мировая пресса об Украине Главная тема мировой прессы 24 июля – удар ракетами по порту Одессы. «Одесская Жизнь» много писала об этом. Мы же остановимся на материале «The Independent», основанном на репортажах из зоны боевых действий и статье Scottish Mail о непростой жизни 2000 беженцев на корабле в порту Таллина. ПОДРОБНЕЕ

Сносить нельзя оставить: что ждет Екатерину и другие одесские памятники? После начала полномасштабного вторжения россии в Украину дискуссии вокруг всего, что хоть отдаленно напоминает «русский мир», становятся все актуальнее и яростнее. Людям в нашей стране претит сама мысль о культуре или истории рф. Политические деятели и рядовые граждане, еще вчера автоматически цеплявшиеся за коммунистическое, имперское или культурное «общее с россией» прошлое, кажется, наконец, отвергли привычные до 24 февраля нарративы. Поэтому все чаще звучат призывы искоренить все подобные напоминания – будь то язык, имя или памятник. И это можно понять. ПОДРОБНЕЕ

Снос памятника Екатерине II: кто и когда может это сделать В современной Одессе споры вокруг возможного сноса памятника Екатерине II – одна из самых острых тем для дискуссий. Петиции и письма о сносе поступаю в областную администрацию и президенту. Но принять решение о сносе могут только депутаты Одесского горсовета после рекомендаций одесского городской историко-топонимической комиссии. ПОДРОБНЕЕ

Ожившая покойница, босяк-аристократ: о чем писали старые газеты Жизнь в Одессе всегда отличалась разнообразием, а некоторые события могли произойти только в нашем городе. Если не верите — прочитайте, что писали об Одессе столичные газеты более ста лет назад. ПОДРОБНЕЕ