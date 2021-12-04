Новости Одессы и Одесской области

Одесские газеты 100 лет назад: охота на крыс, легализация оружия и обледенение

Одесские газеты 100 лет назад: охота на крыс, легализация оружия и обледенение

По крошечным газетным заметкам, в которых «главной героиней» была Одесса, можно восстановить картину событий, которые происходили в городе более ста лет назад. Среди них есть как трагические, так и курьезные происшествия.

Наш соотечественник, частный воздухоплаватель С.И. Уточкин, совершавший полеты в Константинополе, выселен властями из пределов Константинополя, вследствие происходивших там беспорядков. Тогда г. Уточкин отправился в Александрию, где и совершил несколько свободных полетов».

«Новое время»,
6 декабря 1907 года.

* * * * *

С поднятием «курса» на крыс в Одессе до 10 коп. за штуку, сильно увеличилась и доставка их для сжигания на известные пункты. Ныне туда доставляются сотни грызунов. Лица, занимающиеся собиранием тряпок и костей в сорных ящиках, ходят по дворам окраин, покупают у дворников по уменьшенной цене мертвых крыс и перепродают их с большой прибылью».

«Новости дня»,
9 декабря 1901 года.

* * * * *

Ледяное бедствие продолжается. Лопнувшими телефонными проводами, при соприкосновении их с электрическими, убиты две извозчичьи лошади и ошеломлен кучер. При проезде градоначальника по Дерибасовской ул. от лопнувшего провода упал замертво шедший случайно впереди его экипажа дворник. Градоначальник распорядился отправить пострадавшего в своем экипаже в больницу, где тот понемногу оправился».

«Новости дня»,
10 декабря 1902 года.

* * * * *

В Одессе оказался дворник — наследник шестимиллионного состояния, оставленного ему родственницей в Америке. Фамилия счастливца Буйков. Он обещал юристу, взявшему дело, миллион вознаграждения».

«Сибирская торговая газета»,
11 декабря 1910 года.

* * * * *

Сегодня вечером брошены три бомбы в кондитерскую Либмана на Соборной площади в центре города. Взрывами разбиты в этом доме все стекла, разрушены карнизы; есть раненые из числа посетителей и прохожих. Кондитерская оцеплена войсками».

«Русское слово»,
17 декабря 1906 года.

* * * * *

В городе, благодаря разрешению благонадежным лицам иметь оружие, наступило заметное успокоение. Затихшее по вечерам оживленное движение возобновилось. Вообще жизнь стала нормальнее».

«Новое время»,
20 декабря 1908 года.

* * * * *

В одном из домов по Старорезничной улице открыта фабрика золотых и серебряных монет, обставленная, словно монетный двор, всеми необходимыми для выделки монет приспособлениями; арестованы гравер и ювелир Тульский».

«Новое время»,
21 декабря 1908 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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