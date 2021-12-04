Одесские газеты 100 лет назад: охота на крыс, легализация оружия и обледенение

По крошечным газетным заметкам, в которых «главной героиней» была Одесса, можно восстановить картину событий, которые происходили в городе более ста лет назад. Среди них есть как трагические, так и курьезные происшествия.

Наш соотечественник, частный воздухоплаватель С.И. Уточкин, совершавший полеты в Константинополе, выселен властями из пределов Константинополя, вследствие происходивших там беспорядков. Тогда г. Уточкин отправился в Александрию, где и совершил несколько свободных полетов». «Новое время»,

6 декабря 1907 года.

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С поднятием «курса» на крыс в Одессе до 10 коп. за штуку, сильно увеличилась и доставка их для сжигания на известные пункты. Ныне туда доставляются сотни грызунов. Лица, занимающиеся собиранием тряпок и костей в сорных ящиках, ходят по дворам окраин, покупают у дворников по уменьшенной цене мертвых крыс и перепродают их с большой прибылью». «Новости дня»,

9 декабря 1901 года.

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Ледяное бедствие продолжается. Лопнувшими телефонными проводами, при соприкосновении их с электрическими, убиты две извозчичьи лошади и ошеломлен кучер. При проезде градоначальника по Дерибасовской ул. от лопнувшего провода упал замертво шедший случайно впереди его экипажа дворник. Градоначальник распорядился отправить пострадавшего в своем экипаже в больницу, где тот понемногу оправился». «Новости дня»,

10 декабря 1902 года.

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В Одессе оказался дворник — наследник шестимиллионного состояния, оставленного ему родственницей в Америке. Фамилия счастливца Буйков. Он обещал юристу, взявшему дело, миллион вознаграждения». «Сибирская торговая газета»,

11 декабря 1910 года.

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Сегодня вечером брошены три бомбы в кондитерскую Либмана на Соборной площади в центре города. Взрывами разбиты в этом доме все стекла, разрушены карнизы; есть раненые из числа посетителей и прохожих. Кондитерская оцеплена войсками». «Русское слово»,

17 декабря 1906 года.

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В городе, благодаря разрешению благонадежным лицам иметь оружие, наступило заметное успокоение. Затихшее по вечерам оживленное движение возобновилось. Вообще жизнь стала нормальнее». «Новое время»,

20 декабря 1908 года.

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В одном из домов по Старорезничной улице открыта фабрика золотых и серебряных монет, обставленная, словно монетный двор, всеми необходимыми для выделки монет приспособлениями; арестованы гравер и ювелир Тульский». «Новое время»,

21 декабря 1908 года.

Много интересный фактов о жизни Одессы в прошлом веку вы можете узнать из предыдущего выпуска 100-летних новостей.