Новости Одессы и Одесской области

О чем писали одесские газеты 100 лет назад: генерал-растратчик и гримасы науки

О чем писали одесские газеты 100 лет назад: генерал-растратчик и гримасы науки

Столетие назад о самых интересных событиях в Южной Пальмире писали не только одесские, но столичные и даже провинциальные газеты. Мы решили полистать раритетные издания и восстановить в памяти забытые страницы истории родного города.

…13 октября одесситы победили харьковскую «сборную» команду… 20 октября в Одессе состоялся матч между Одессой и Петербургом. С обеих сторон были мобилизованы лучшие силы. Но петербургские джентльмены встретили в одесситах грубых игроков, которые сбивали их с позиций и мешали правильной пассовке. Победителями вышли одесситы, забившие петербуржцам 4 гола. Петербуржцы ответили 2 голами.
Первое место таким образом досталось одесситам».

«Утро в Харькове», 8 ноября 1913 года

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В одесский порт доставлен из Триеста грандиозный плавучий док, сооруженный по заказу Русского Общества Пароходства и Торговли. Постройка дока обошлась в 680 000 руб., а доставка в Одессу — 60 000 руб. При помощи этого дока может быть производим самый сложный ремонт даже крупных океанских пароходов».

«Московские ведомости», 22 ноября 1901 года.

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В Одессе возникло неожиданное препятствие для правильного течения занятий на медицинском факультете… В анатомические театры прекратилась доставка трупов, вследствие прекращения пьянства, уменьшения благодаря этому числа скоропостижных смертей и падения преступности.
Одновременно профессора кафедр психиатрии и невропатологии констатируют невозможность демонстрировать перед слушателями многие виды болезней, происходящих от злоупотребления и отравления алкоголем… Отсутствует совершенно материал для демонстрации больных, находящихся в белой горячке».

«Кавказская копейка», 23 ноября 1915 года.

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Начальствами некоторых частных одесских гимназий запрещено учащимся посещать в будни, кроме суббот, театры и иллюзионы. Посещение театров и иллюзионов по субботам и в праздничные дни дозволяется лишь только с особого разрешения начальства».

«Одесский листок», 25 ноября 1911 года.

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Командующий одесским военным округом генерал Зарубаев за один год израсходовал на свои поездки и командировки по делам службы более 25 тысяч рублей…».

«Руль», 27 ноября 1911 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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