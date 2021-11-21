О чем писали одесские газеты 100 лет назад: генерал-растратчик и гримасы науки

День студента: какими были одесские студенты полтора века назад? Сегодня, 17 ноября, отмечается Международный день студенчества. Наверное, каждый может представить себе образ современного студента, однако не все знают, какими они были 150-200 лет назад. По случаю праздника мы расскажем вам, кто же такие одесские студенты XIX века. ПОДРОБНЕЕ

Одесские истории: как в Одессе рождалась организованная преступность? Как в Одессе рождалась организованная преступность? Одессу всегда считали столицей преступного мира, но вовсе не потому, что здесь совершалось больше преступлений, а потому, что одесские преступники были более креативными. Одесситы постоянно придумывали что-то новое и создавали свои ноу-хау, слава о которых разлеталась по всей империи. Одним из первых криминальных авторитетов стал Мишка Япончик. Кстати, он ПОДРОБНЕЕ